ChatGPT: Wer „kündigt“ chattet vorerst zum halben Preis

OpenAI bietet zahlenden Nutzern von ChatGPT derzeit einen befristeten Rabatt an, wenn sie ihr Abonnement beenden möchten. Wer über die Kontoeinstellungen die Kündigung seines Plus-Abos einleitet, bekommt unmittelbar vor Abschluss die Möglichkeit, drei weitere Monate zum halben Preis zu buchen.

Drei Monate zum halben Preis

Statt monatlich 20 US-Dollar werden für diesen Zeitraum einmalig 30 US-Dollar fällig. Danach greift wieder der reguläre Monatspreis, sofern das Abo nicht erneut beendet wird.

Die Preisstruktur wird dabei transparent aufgeschlüsselt. Bereits gezahlte Anteile des laufenden Abrechnungszeitraums werden anteilig angerechnet. In Beispiel eines ifun.de-Lesers reduziert sich der sofort zu zahlende Betrag so auf 15,47 US-Dollar.

Das Angebot steht ausschließlich Bestandskunden zur Verfügung und erscheint nur beim aktiven Versuch, das Abonnement zu kündigen. In der regulären Tarifübersicht ist die Aktion nicht sichtbar. Damit orientiert sich OpenAI an einem Modell, das man sonst eher von Internetanbietern kennt, wo Kündigungsrückgewinnung gerne mal zur Kundenbindung eingesetzt wird.

800 Mio. wöchentliche Nutzer weltweit

Die Rabattaktion fällt in eine Zeit, in der ChatGPT deutlich gewachsen ist. Laut Unternehmensangaben verzeichnet OpenAI inzwischen mehr als 800 Millionen wöchentliche Nutzer weltweit. Im März lag diese Zahl noch bei 500 Millionen, im August bereits bei 700 Millionen. Über die zugrundeliegende Programmierschnittstelle werden nach eigenen Angaben aktuell mehr als sechs Milliarden Textbausteine pro Minute verarbeitet.

Insgesamt haben bislang vier Millionen Entwickler Anwendungen auf Basis der von OpenAI bereitgestellten KI-Technologien erstellt. Das Unternehmen betont, dass sich der Fokus zunehmend von experimenteller Nutzung hin zur festen Integration in Arbeitsabläufe verschiebt. Die gezielte Kundenansprache bei Kündigung könnte dabei helfen, die Bindung an das kostenpflichtige Angebot trotz wachsender Konkurrenz aufrechtzuerhalten.