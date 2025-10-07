800 Mio. wöchentliche Nutzer weltweit
ChatGPT: Wer „kündigt“ chattet vorerst zum halben Preis
OpenAI bietet zahlenden Nutzern von ChatGPT derzeit einen befristeten Rabatt an, wenn sie ihr Abonnement beenden möchten. Wer über die Kontoeinstellungen die Kündigung seines Plus-Abos einleitet, bekommt unmittelbar vor Abschluss die Möglichkeit, drei weitere Monate zum halben Preis zu buchen.
Drei Monate zum halben Preis
Statt monatlich 20 US-Dollar werden für diesen Zeitraum einmalig 30 US-Dollar fällig. Danach greift wieder der reguläre Monatspreis, sofern das Abo nicht erneut beendet wird.
Die Preisstruktur wird dabei transparent aufgeschlüsselt. Bereits gezahlte Anteile des laufenden Abrechnungszeitraums werden anteilig angerechnet. In Beispiel eines ifun.de-Lesers reduziert sich der sofort zu zahlende Betrag so auf 15,47 US-Dollar.
Das Angebot steht ausschließlich Bestandskunden zur Verfügung und erscheint nur beim aktiven Versuch, das Abonnement zu kündigen. In der regulären Tarifübersicht ist die Aktion nicht sichtbar. Damit orientiert sich OpenAI an einem Modell, das man sonst eher von Internetanbietern kennt, wo Kündigungsrückgewinnung gerne mal zur Kundenbindung eingesetzt wird.
800 Mio. wöchentliche Nutzer weltweit
Die Rabattaktion fällt in eine Zeit, in der ChatGPT deutlich gewachsen ist. Laut Unternehmensangaben verzeichnet OpenAI inzwischen mehr als 800 Millionen wöchentliche Nutzer weltweit. Im März lag diese Zahl noch bei 500 Millionen, im August bereits bei 700 Millionen. Über die zugrundeliegende Programmierschnittstelle werden nach eigenen Angaben aktuell mehr als sechs Milliarden Textbausteine pro Minute verarbeitet.
Insgesamt haben bislang vier Millionen Entwickler Anwendungen auf Basis der von OpenAI bereitgestellten KI-Technologien erstellt. Das Unternehmen betont, dass sich der Fokus zunehmend von experimenteller Nutzung hin zur festen Integration in Arbeitsabläufe verschiebt. Die gezielte Kundenansprache bei Kündigung könnte dabei helfen, die Bindung an das kostenpflichtige Angebot trotz wachsender Konkurrenz aufrechtzuerhalten.
Kann ich nicht bestätigen
Danke für den Tipp. Hat bei mir funktioniert!
30€ gespart :-)
Bei mir leider nicht. Kann nur zum nächsten Zeitpunkt kündigen j/n…
Danke. Hat funktioniert.
Konnte auch nur kündigen, ohne Angebot der Verlängerung.
Konnte auch nur ganz normal kündigen ( über den Browser, nicht über die IOS Abo Verwaltung).
Bei mir das gleiche Abo gekündigt ohne Angebot zu bekommen.
Super, danke für den Tip. Am 7. Januar geht es dann mit dem „normalen“ Preis weiter.
Klappt hier auch nicht.
Über die Türkei („dauerhaft“) für 12-14€/Monat zu haben.
KLAPPT NICHT. Hab’s probiert und bei mir taucht keine Aktion auf. Kann den Plan wieder monatlich aktivieren oder auf eine höhere Stufe upgraden. Das scheint Bedingungen unter der Haube gebunden zu sein. Ich werde aber später nochmal schauen, ob etwas aufgetaucht ist.
Danke hat funktioniert
Habe gekündigt da das aktuelle Modell nicht mehr überzeugt hat und immer wieder nicht nachvollziehbare Fehler bringt. Ein Angebot zu Verlängern habe ich nicht erhalten.