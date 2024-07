60 Cent statt 15 Dollar: ChatGPT mit neuem KI-Modell

OpenAI, das Unternehmen hinter dem KI-Chatbot ChatGPT, hat das neue KI-Modell “GPT-4o mini” präsentiert, das sich auf die kostengünstige und damit auch energieeffizientere Bereitstellung von künstlicher Intelligenz konzentrieren soll.

“GPT-4o mini” vorgestellt

GPT-4o mini soll die Nutzung von KI-Anwendungen zukünftig deutlich erschwinglicher machen: Die Preise liegen bei 15 Cent für jede Million Eingabetoken und 60 Cent für eine Million Ausgabetoken, dennoch soll die gebotene Leistung über der von GPT-3.5 Turbo liegen. Zum Vergleich: Bei der identischen Nutzung von GPT-4o werden 5 Dollar beziehungsweise 15 Dollar abgerechnet.

Trotz geringerer Kosten soll das neue Mini-Modell eine minimale Latenz aufweisen und erlaubt das Übertragen großer Kontextmengen sowie die Interaktion mit der Vision-API, zukünftige Updates sollen auch Bild-, Video- und Audioeingaben und -ausgaben umfassen. Das Modell hat ein Kontextfenster von 128.000 Tokens und kann bis zu 16.000 Ausgabetokens pro Anfrage verarbeiten. Die Wissensbasis reicht bis Oktober 2023.

GPT-4o mini soll frühere Modelle in Sachen Intelligenz und multimodalem Denken übertreffen und Matheprobleme sowie Code-Aufgaben besser als Googles Gemini Flash und Claude Haiku bewältigen.

Auf Sicherheit getrimmt

GPT-4o mini integriert dabei die auch in anderen Modellen vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen. In der Vortrainingsphase wird ungeeignetes Material herausgefiltert, durch menschliches Feedback wird die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der KI-Antworten verbessert.

GPT-4o mini ist ab sofort in verschiedenen APIs verfügbar. Entwickler zahlen 15 Cent für eine Million Eingabetoken und 60 Cent für eine Million Ausgabetoken. In ChatGPT können Free-, Plus- und Team-Nutzer ab sofort auf GPT-4o mini zugreifen, Enterprise-Nutzer ab der nächsten Woche.

KI-Boom führt zu mehr Emissionen

Wie wichtig die Einführung kosteneffizienter KI-Modelle ist, hat der Umweltreport des Suchmaschinenanbieters Google kürzlich gezeigt. Google gab darin an, für die Ausgabe von KI-Antworten deutlich mehr Energie zu verbrauchen. Gegenüber dem Vorjahr hätten die CO2-Emissionen so um satte 13 Prozent zugenommen. KI-Antworten gelten als etwa zehnmal so energiehungrig wie reguläre Suchanfragen.