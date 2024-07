Netflix: Starkes Wachstum, starkes Werbegeschäft, fetter Gewinn

Der Video-Streaming-Dienst Netflix konnte im zweiten Quartal 2024 ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen. Laut dem aktuellen Quartalsbericht stieg der Umsatz um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei ein operativer Gewinn von 2,6 Milliarden US-Dollar erzielt wurde. Dies entspricht einer Steigerung von 42 Prozent. Laut Netflix hat man den Anstieg vor allem der Zunahme bezahlter Mitgliedschaften zu verdanken, deren Preise sich im Schnitt um 16 Prozent erhöht hätten.

Abos 16% teurer als im Vorjahr

Netflix erwartet für das gesamte Jahr 2024 ein Umsatzwachstum zwischen 14 und 15 Prozent. Dies stellt eine leichte Erhöhung der vorherigen Prognose dar, die von einem Wachstum zwischen 13 und 15 Prozent ausging.

Im vergangenen Quartal konnte Netflix durch eine Vielzahl beliebter Serien und Filme punkten, darunter die dritte Staffel von „Bridgerton“, „Baby Reindeer“ und „The Great Indian Kapil Show“. Auch Filme wie „Under Paris“ und „Atlas“ trugen zum Erfolg bei.

Darüber hinaus machte Netflix Fortschritte in seinem Werbegeschäft. Die Mitgliedschaften in werbefinanzierten Tarifen steigen im letzten Quartal um 34 Prozent. Das Unternehmen plant, 2024 in Kanada eine eigene Werbetechnologieplattform zu testen und 2025 weltweit einzuführen. Ziel sei es, durch Werbung zusätzliche Einnahmen zu generieren und gleichzeitig günstigere Tarife anbieten zu können.

Der TV-Konsum in den USA

Filme, Serien, Spiele und Werbung

Trotz des intensiven Wettbewerbs im Streaming-Markt behauptet sich Netflix weiter als einer der führenden Anbieter. Laut Nielsen entfielen im ersten Halbjahr 2024 40 Prozent der gesamten TV-Zeit in den USA auf Streaming-Dienste, wobei Netflix und YouTube gemeinsam fast die Hälfte der Streaming-Zeit ausmachten.

Auch im Bereich der Spiele sieht Netflix Potenzial. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen sein Spieleangebot kontinuierlich erweitert. Spiele, die auf Netflix-Inhalten basieren, erfreuen sich großer Beliebtheit, insbesondere wenn sie zeitgleich mit der Veröffentlichung von Serien oder Filmen gestartet werden.

Für das dritte Quartal 2024 erwartet Netflix ein Umsatzwachstum von 14 Prozent im Jahresvergleich. Das Unternehmen rechnet jedoch mit einem Rückgang zahlender Neu-Abonnenten im Vergleich zum dritten Quartal 2023.

Die aktuellen Netflix-Preise