Dune, Futurama, Senna: Streaming-Highlights im Anmarsch

Die Streaming-Auswahl wird im Herbst gleich durch mehrere spannende Highlights erweitert. Die Miniserie „Senna“ auf Netflix widmet sich dem Leben des berühmten Rennfahrers Ayrton Senna, während Disney+ die 12. Staffel der Sci-Fi-Animationsserie „Futurama“ ausstrahlt. Zudem startet die HBO Original Series „Dune Prophecy“ im November auf MAX.

Netflix-Miniserie über Ayrton Senna

Am 29. November startet auf Netflix die sechsteilige Miniserie „Senna“, die das Leben der Formel-1-Legende Ayrton Senna beleuchtet. Unter der Regie von Vicente Amorim und Julia Rezende verkörpert der Schauspieler Gabriel Leone den nach wie vor beliebten Rennfahrer. Die Serie begleitet Senna von seinen Anfängen in England bis zu seinem tragischen Unfall in Imola.

„Senna“ zeigt die Karriere des dreifachen Weltmeisters, seine sportlichen Erfolge und persönlichen Dramen. Ayrton Senna, einer der schnellsten Fahrer der Formel 1, gewann zwischen 1984 und 1994 drei Weltmeistertitel und 41 Rennen.

Disney+ zeigt 12. Staffel “Futurama”

Disney+ hat den Trailer und das Poster für die 12. Staffel der Sci-Fi-Animationsserie „Futurama“ veröffentlicht. Diese wird ab dem 29. Juli exklusiv auf Disney+ zu sehen sein.

Nach dem Revival von 2023 kehrt die Serie mit zehn neuen Episoden zurück, die verschiedene Abenteuer der Crew behandeln, darunter lebensgefährliche Geburtstagsspiele, Geheimnisse eines Roboterdorfes und die Geschichte einer bewusstseinsverändernden Substanz. Auch die Romanze zwischen Fry und Leela wird fortgesetzt.

„Futurama“ wird von 20th Television Animation produziert und von den Rough Draft Studios animiert. Matt Groening und David X. Cohen sind als ausführende Produzenten beteiligt.

“Dune Prophecy” startet im November

Der amerikanische Video-Streaming-Dienst MAX hat seinen zweiten offiziellen Teaser für die Serien-Adaption des Science-Fiction-Epos Dune vorgelegt und einen ersten groben Ausstrahlungstermin kommuniziert. Die neue HBO Original Series “Dune Prophecy” wird ihre Premiere noch in diesem November feiern.