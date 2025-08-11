Nach Nutzerprotesten: OpenAI stellt GPT-4o wieder bereit

Wie berichtet hat der amerikanische KI-Konzern OpenAI sein neues Sprachmodell GPT-5 am vergangen Donnerstag vollständig für alle Plus-, Pro-, Team- und Gratisnutzer ausgerollt. Das Unternehmen versprach verbesserte Analysefähigkeiten und eine gesteigerte Leistungsfähigkeit gegenüber dem Vorgänger GPT-4o.

In Online-Foren und sozialen Netzwerken äußerten sich daraufhin jedoch zahlreiche langjährige ChatGPT-Nutzer unzufrieden. Sie berichteten, die Antworten von GPT-5 wirkten zu formell und weniger kreativ, was bestehende Arbeitsabläufe erschwere. Einige vergleichen den neuen Stil mit dem eines überlasteten Büroangestellten und sehen darin einen massiven Rückschritt.

Zudem kritisierten Anwender, die plötzliche Abstinenz eines vertauten Gesprächspartners. Für Nutzer, die den Chatbot vor allem für lockere Unterhaltungen eingesetzt hätten, sei der Wegfall des alten GPT-4o-Modells nicht nur spürbar gewesen, sonder hätte sogar Verlustgefühle und Trauer provoziert. In Diskussionen auf der Community-Plattform Reddit war auch von Abo-Kündigungen die Rede.

Rückkehr des Vorgängermodells nach Protesten

OpenAI hat inzwischen reagiert und GPT-4o wieder für Plus- und Team-Abonnenten freigegeben. Über die Einstellungen in der Webversion lässt sich das alte Modell im Bereich „Legacy Models“ wieder aktivieren und dann auch wieder in der Mac-Anwendung nutzen. Laut OpenAI könnten Nutzer dadurch plattformübergreifend zwischen GPT-5 und dem Vorgängermodell wechseln.

Parallel hat OpenAI die Nutzungslimits für Plus- und Team-Konten zum Wochenende verdoppelt und angekündigt, in der kommenden Woche kleinere Varianten von GPT-5 bereitzustellen. Hintergrund dürften auch wirtschaftliche Aspekte sein, da der Betrieb generativer KI hohe Kosten verursacht.

Während GPT-5 nach internen Tests leistungsstärker sein soll, bevorzugen viele Nutzer weiterhin den Tonfall und die Arbeitsweise von GPT-4o. Die Umstellung zeigt, wie stark sich Gewohnheiten bei der Nutzung von KI-Systemen auswirken können und wie zügig Unternehmen darauf reagieren müssen, um ihre Nutzerschaft nicht zu verlieren.