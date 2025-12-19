Angriff auf Sonos: LG Sound Suite liefert Soundlösung fürs Heimkino

Im Vorfeld der US-Elektronikmesse CES 2026 hat der Unterhaltungskonzern LG Electronics jetzt seine LG Sound Suite vorgestellt. Ein neues, modular aufgebautes Audiosystem für die eigenen vier Wände.

Im Zentrum steht die Soundbar H7, die erstmals Dolby Atmos FlexConnect unterstützt. Damit können Anwender moderne Mehrkanal-Abmischungen ohne aufwendige Verkabelungen oder feste Lautsprecherpositionen wiedergeben. Das System richtet sich an Nutzer, die ihre Heimkinoanlage schrittweise aufbauen oder an wechselnde Raumgegebenheiten anpassen möchten.

Flexible Lautsprecherkonzepte ohne feste Anordnung

Die LG Sound Suite besteht aus mehreren drahtlosen Komponenten, darunter die Soundbar H7, die Surround-Lautsprecher M7 und M5 sowie der Subwoofer W7. Diese lassen sich in unterschiedlichen Kombinationen betreiben, woraus sich laut LG bis zu 27 mögliche Konfigurationen ergeben. Auch ein Betrieb ohne zentrale Soundbar ist vorgesehen.

Dolby Atmos FlexConnect arbeitet im System ähnliche wie Sonos Trueplay und übernimmt die Abstimmung zwischen Fernseher und Lautsprecher. FlexConnect passt die Audiowiedergabe automatisch an die Position der einzelnen Komponenten im Raum an. Voraussetzung ist eine Verbindung über HDMI. LG kündigt zudem an, die Technik per Software-Update auch auf ausgewählte Premium-Fernseher der Modelljahre 2025 und 2026 zu bringen.

Automatische Anpassung an Raum und Hörposition

Neben der modularen Bauweise setzt LG auf zusätzliche automatische Anpassungen. Eine Funktion namens „Sound Follow“ nutzt Ultrabreitband-Technik, um die bevorzugte Hörposition zu erkennen und den Klang entsprechend auszurichten. Ergänzend analysiert „Room Calibration Pro“ die akustischen Eigenschaften des Raums und passt die Wiedergabe softwaregestützt an.

In der Soundbar arbeitet derselbe Alpha 11 AI Prozessor der dritten Generation, der auch in aktuellen OLED-Fernsehern des Herstellers eingesetzt wird. Dieser soll unter anderem Stereoquellen auf mehrere Kanäle verteilen und Sprache sowie Effekte voneinander trennen, um eine ausgewogene Wiedergabe zu erreichen.

LG positioniert das System als Antwort auf den wachsenden Anteil von Streaming-Inhalten mit Mehrkanalton, bei denen Nutzer eine einfache Alternative zu klassischen Heimkinoanlagen suchen. Offiziell vorgestellt wird die LG Sound Suite vom 6. bis 9. Januar 2026 auf der CES in Las Vegas.