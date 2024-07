ChatGPT-App besser in macOS integriert

Seit einem Monat ist mit ChatGPT für Mac die Desktop-Version des bekanntesten aller KI-Assistenten für alle Nutzer erhältlich. Abgesehen davon, dass die hinter der App stehenden Anbieter OpenAI ihre KI-Modelle regelmäßig weiterentwickeln, wird hier und da auch die App selbst um neue Funktionen ergänzt. So auch mit dem Update auf die neueste Version 1.2024.199 der Mac-Anwendung.

Eine neue, unscheinbare Ergänzung in den Einstellungen der App sollte all jenen Nutzern gelegenkommen, die streng mit dem in der Menüleiste und dem Dock von macOS verfügbaren Platz haushalten. Anstatt, dass das Symbol der App stets sowohl in der Menüleiste als auch im Dock angezeigt wird, könnt ihr jetzt festlegen, dass die Anwendung entweder nur im Dock oder nur in der Menüleiste sichtbar ist, also letztendlich nur dort, wo ihr die App aktiv verwendet.

Und wenn ihr einen Ausflug in die Einstellungen von ChatGPT macht, könnt ihr auch gleich den Schalter für den automatischen Start des Programms bei der Anmeldung am Computer aktivieren. Dies dürfte zumindest beim größten Teil der ChatGPT-Installationen mit der Standardnutzung korrespondieren und somit entsprechend hilfreich sein.

Die von den ChatGPT-Entwicklern veröffentlichte Desktop-App setzt mindestens macOS 14 und einen Mac mit Apple-Prozessor voraus. Windows-Nutzer gucken hier weiterhin in die Röhre, eine Version für das Betriebssystem von Microsoft ist den Entwicklern zufolge allerdings noch für dieses Jahr geplant.

KI-Apps verlangen leistungsfähige Apple-Prozessoren

Ein M1-Prozessor ist übrigens auch bei Apple selbst die Mindestvoraussetzung für die Nutzung von KI-Funktionen. Für „Apple Intelligence“ wird dieser sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPad verlangt. Beim iPhone muss es eines der beiden aktuellen Pro-Modelle iPhone 15 Pro der iPhone 15 Pro Max sein. Aber damit müssen wir uns erstmal ohnehin nicht befassen. Apple will erst im kommenden Jahr mit der Bereitstellung seiner KI-Funktionen beginnen und die EU hier zunächst sowieso noch außen vor lassen – der Grund hierfür seien „regulatorische Unsicherheiten“.