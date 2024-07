Apple TV+: „Time Bandits“-Start und PlayStation-Aktion

Auf Apple TV+ sind jetzt die ersten beiden Folgen der neuen Serie „Time Bandits“ verfügbar. Die Erwartungen an die Serienadaption des aus dem Jahr 1981 stammenden Originalfilms sind hoch. Die Geschichte um den Jungen, der inmitten seines Kinderzimmers ein Zeitportal entdeckt, war einer der größten Erfolge der mit „Das Leben des Brian“ bekanntgewordenen Produktionsfirma HandMade Films. Für die Hauptrolle konnte der Regisseur Terry Gilliam damals den Filmstar Sean Connery gewinnen.

In der von Apple in Auftrag gegebenen Neufassung in Serienform sehen wir die aus der Comedy-Serie „Friends“ bekannte Lisa Kudrow wieder. Kudrow ist in den insgesamt zehn Folgen der Serie als Anführerin der „Time Bandits“ unterwegs und reist mit diesen durch außergewöhnliche Welten einer entfernten Vergangenheit.

Auf ihren Zeitreisen werden die „Time Bandits“ Zeuge der Entstehung von Stonehenge, sehen das Trojanische Pferd in Aktion, sind in in prähistorischen Zeitaltern von Dinosauriern bedroht und bekommen zudem auch die Eiszeit am eigenen Leib zu spüren.

Zu heutigen Serienstart stehen die ersten beiden Folgen mit den Titeln „Kevin Haddock“ und „Die Maya“ für Abonnenten von Apple TV+ zum Abruf bereit. Nachdem die Time Bandits sich mit ihrem neuesten Mitglied Kevin arrangiert haben, geht es in der zweiten Episode direkt ins alte Mexiko, wo die Gruppe zu einem Fest eingeladen ist und mit der feindlichen Jägerin Fianna konfrontiert wird.

3 Monate gratis für PlayStation-Besitzer

Hat jemand neue Probe-Links für Apple TV+ parat? Falls ihr eine PlayStation zuhause habt, habt ihr vielleicht im Rahmen dieser Aktion Glück. Hier kann man bis zu drei kostenlose Monate Apple TV+ mitnehmen. Allerdings wird die Luft hier zunehmend dünner. Die meisten unserer Leser haben inzwischen so oft an solchen Aktionen teilgenommen, dass sie maximal noch einen Monat oder gleich die Fehlermeldung „Code-Höchstgrenze erreicht“ erhalten.

Ohne Playstation könnt ihr es ansonsten auch nochmal über diese Aktion probieren. Die Erfolgsaussichten sind wie beschrieben allerdings eher gering.