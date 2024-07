Apple Intelligence: HomePod bleibt wohl außen vor

Apples KI-Funktionen werden in Europa ja erst verspätet Einzug halten. Wenn man sich allerdings auf diese Funktionserweiterung freut, könnte es ratsam sein, sich mit Neuanschaffungen ein wenig zurückzuhalten. Die anspruchsvollen Systemvoraussetzungen für die Nutzung von Apple Intelligence machen es mehr als unwahrscheinlich, dass die aktuelle Generation von Apples Smart-Speakern den Sprung auf die neue KI-Integration mitmacht.

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman ist, was Apple-Themen betrifft, ja bekanntlich gut informiert. Während Apple Gurman zufolge die Datenbrille Apple Vision Pro quasi im Nachgang im kommenden Jahr für Apples KI-Integration bereit sein soll, sei es kaum wahrscheinlich, dass sich die Funktionen auch auf dem HomePod verwenden lassen. Sowohl der neuere große HomePod als auch der HomePod mini bringen dafür nicht ausreichend Leistung auf den Tisch. In erster Linie scheitert es wohl an der mageren RAM-Ausstattung der Lautsprecher.

Einen Kaufanreiz schafft diese Prognose nicht unbedingt, auch wenn sie nicht offiziell durch Apple bestätigt ist. Die strammen Leistungsanforderungen von Apple Intelligence machen allerdings kaum Hoffnung, dass es sich hierbei um eine Fehlmeldung handeln könnte.

Apple selbst sagt, das man auf iPhone-Seite mindestens ein iPhone 15 Pro oder ein iPhone 15 Pro Max benötigt, um Apple Intelligence zu verwenden. Beim iPad oder Mac wird mindestens ein Prozessor vom Typ Apple M1 vorausgesetzt.

Was wird aus Apples Smart Speaker?

Über einen neuen HomePod wird ja schon seit einiger Zeit spekuliert. Aber Apple hat uns mit dieser Produktlinie ja schon mehrfach irritiert. So wurde der erste große HomePod offiziell eingestellt und die Rede war davon, sich künftig voll und ganz auf den HomePod mini zu konzentrieren, nur um den ursprünglichen HomePod später mit leicht verändertem Innenleben wieder neu anzubieten.

Gurman behauptet, Apple konzentriere sich mittlerweile mehr auf ein neues „einem Roboter ähnliches Gerät mit Display“, anstatt Energie in die klassische HomePod-Linie zu stecken. Erwartet von der Roboter-Erwähnung aber nicht zu viel: vielleicht ist damit auch nur gemeint, dass sich das Display eigenständig mit dem Blickwinkel des Nutzers mitbewegt.