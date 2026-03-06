OpenAI hat mit GPT-5.4 eine neue Version seines Sprachmodells vorgestellt. Die KI-Software soll fortan mehrere Funktionen bündeln, die bislang auf unterschiedliche Modelle verteilt waren. Dazu gehören Funktionen für logisches Schlussfolgern, Programmierung sowie die Arbeit mit Tabellen, Dokumenten und Präsentationen.

Einsatz als Software-Agent

Eine zentrale Neuerung ist die Möglichkeit, Computer direkt zu bedienen. In Entwicklerumgebungen kann das neue Modell laut OpenAI Programme steuern und Aufgaben über verschiedene Anwendungen hinweg ausführen. OpenAI führt in diesem Zusammenhang das Schreiben von Code zur automatisierten Steuerung eines Computers und das Auslösen von Tastatur- und Mausbefehlen auf Grundlage von Bildschirmaufnahmen als Beispiele an.

ChatGPT macht damit einen wichtigen Schritt hin zur Verwendung als automatisiertem Software-Assistent, der eigenständig und über mehrere Schritte hinweg beispielsweise nach Informationen suchen und diese weiterverarbeiten kann.

Unterstützung bei komplexeren Arbeitsabläufen

Als neue Variante können Nutzer fortan „GPT-5.4 Thinking“ verwenden. Die KI soll damit ihre Arbeitsschritte vorab skizzieren, sodass Nutzer bereits eingreifen und den Ablauf anpassen können, bevor das endgültige Ergebnis erstellt wird. Auf diese Weise soll der Austausch zwischen Nutzer und System effizienter werden.

Ergänzend wurden laut OpenAI die Recherchefunktionen im Internet erweitert. GPT-5.4 soll insbesondere bei sehr spezifischen Anfragen bessere Ergebnisse liefern und längere Aufgabenstellungen besser im Zusammenhang behalten.

Effizientere Nutzung von Rechenressourcen

OpenAI erklärt zudem, dass GPT-5.4 Probleme mit weniger Rechenschritten bearbeiten kann, als dies bei früheren Modellen der Fall war.. Das führe zu kürzeren Antwortzeiten und könne damit auch die Kosten der Nutzung reduzieren.