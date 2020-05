„Central Park“: Animationsserie startet bei Apple TV+

Mit „Central Park“ startet heute eine neue Zeichentrickserie in das Repertoire des Video-Streaming-Dienstes Apple TV+. Die animierte Musikkomödie kommt aus der Feder des TV-Produzenten Loren Bouchard, der mit „Bob’s Burgers“ 2011 bereits ein ähnliches Projekt startete, das inzwischen über 180 Folgen zählt.

Zum Auftakt der neuen Show hat Apple die zwei 25-minütigen Episoden „Chaos im Park“ und „Skater-Runde“ freigegeben, die auch in einer deutschen Synchronfassung bereitstehen. Die neue Animationsserie ist ab 6 Jahren freigegeben und stellt sich hier vor.

Die animierte Musikkomödie um das ausgefallene Leben von Owen Tillerman und seiner Familie: Owen verwaltet New Yorks berühmten Central Park. Als eine reiche Hotelerbin den Park in Eigentumswohnungen verwandeln will, ist Handeln angesagt.