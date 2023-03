CenterMouse: Mac-Freeware schiebt den Zeiger ins Sichtfeld

CenterMouse richtet sich vor allem an Anwenderinnen und Anwender mit mehreren Monitoren und solche, die mit der Systemeinstellung „Schüttele den Mauszeiger, um ihn zu finden an“ so gar nicht klarkommen.

Je größer der Monitor, um so wahrscheinlicher wird es, dass der eigene Mauszeiger kurz aus den Augen verloren wird. Apple hat dies schon relativ früh erkannt und bietet in den macOS-Systemeinstellungen die Option „Schüttele den Mauszeiger, um ihn zu finden an“. Ist diese Option aktiv wird der Mauszeiger bei ruckartigen Schüttelbewegungen automatisch vergrößert und rückt sich beziehungsweise seine aktuelle Aufenthaltsposition so wieder ins Sichtfeld.

