Apple-Aktionärstreffen: Führungsriege bestätigt, China-Kritik abgeschmettert

Apple hat sein jährliches Aktionärstreffen abgehalten und die Führungsetage des Unternehmens darf sich in seiner Arbeit bestätigt fühlen. Wie das Magazin Bloomberg berichtet stehen die Aktionäre hinter den Entscheidungen und Plänen des Vorstands. Bei allen zu verhandelnden Anträgen hat sich die Mehrheit der Mitglieder hinter die Unternehmensführung gestellt.

Darüber hinaus wurde der Apple-Verwaltungsrat, in dem neben Tim Cook, Arthur Levinson und der BlackRock-Gründerin Susan Wagner auch der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore tätig ist, entgegen des gegenläufigen Antrags, der den Ausschluss von Tim Cook und Al Gore erreichen wollte, wiedergewählt.

Weniger Geld für den Chef

Apple hatte bereits im Januar angekündigt, dass eine Gehaltskürzung für Tim Cook und weitere Vorstandsmitglieder auf der Agenda der diesjährigen Hauptversammlung steht. Dieser Antrag wurde dann auch so durchgewunken, Cook wird im aktuellen Jahr rund 40 Prozent weniger als im Vorjahr verdienen. Sein Gehalt soll enger an die tatsächliche Wertentwicklung des Unternehmens gekoppelt werden und zudem will Apple auf diese Weise auch der Kritik einflussreicher Aktionäre an den Gehaltsstrukturen nachkommen.

Apples Verhältnis zu China hinterfragt

Auf Empfehlung der Unternehmensspitze haben die Aktionäre unter anderem den Antrag einer Aktionärsgruppe mehrheitlich abgelehnt, die Apple dazu bringen wollte, jährliche Berichte über das Verhältnis zu China zu veröffentlichen. Die kritischen Aktionäre bezeichneten China in diesem Zusammenhang als „Serien-Menschenrechtsverletzer, geopolitische Bedrohung und Gegner der Vereinigten Staaten“. Apple hielt dem Antrag entgegen, dass man bereits die amerikanischen Sicherheitsbehörden und die dortige Handelskommission über seine Geschäfte mit China informiere.

Apples Aktionärstreffen wurde in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge virtuell abgehalten. Die Mitglieder der Führungsriege sind Bloomberg zufolge dabei in Form von Memojis aufgetreten und die Anträge von Aktionären wurden als zuvor aufgezeichnete Audiodateien eingespielt.