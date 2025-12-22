Celluloid: Video-Effekte als virtuelle Kamera für macOS

Videokonferenzen gehören für viele Mac-Nutzer zum Alltag. Mit Celluloid steht nun eine macOS-Anwendung zur Verfügung, die das Kamerabild systemweit verändert und als virtuelle Kamera bereitstellt.

Das bearbeitete Bild lässt sich anschließend in gängigen Videoanwendungen wie Zoom, Google Meet oder FaceTime auswählen, ohne dass diese selbst zusätzliche Funktionen mitbringen müssen.

Filter und Bildanpassungen in Echtzeit

Celluloid greift direkt auf das Signal der angeschlossenen Webcam zu und wendet Effekte in Echtzeit an. Zur Auswahl stehen mehrere filmorientierte Filter, darunter Schwarzweißvarianten sowie Farbstile mit reduziertem Kontrast oder verändertem Farbraum. Ergänzend können Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Belichtung, Farbtemperatur und Schärfe angepasst werden. Die Änderungen werden unmittelbar im Vorschaubild sichtbar.

Auch die Bildgeometrie lässt sich beeinflussen. Eine digitale Zoomfunktion erlaubt Vergrößerungen bis zum Vierfachen, während ein verschiebbarer Ausschnitt hilft, den Bildausschnitt präzise festzulegen. Alle Einstellungen bleiben gespeichert und stehen beim nächsten Start wieder zur Verfügung. Die Vorschau ist dabei gespiegelt, was der gewohnten Darstellung in Videokonferenzen entspricht.

Fokus auf Effizienz und Datenschutz

Technisch arbeitet Celluloid mit einer CoreMediaIO-Erweiterung, die das bearbeitete Videosignal als virtuelle Kamera an das System übergibt. Für andere Anwendungen erscheint diese wie eine normale Kameraquelle. Die Software aktiviert die Kamera nur dann, wenn die eigene Vorschau geöffnet ist oder eine externe App tatsächlich auf das Signal zugreift. Das soll Ressourcen sparen und unnötige Hintergrundaktivität vermeiden.

Die App selbst sitzt in der Mac-Menüleiste und ist darüber schnell erreichbar. Voraussetzung ist macOS 15 oder neuer sowie die Erlaubnis zum Kamerazugriff. Die Installation kann direkt aus dem Quellcode erfolgen und integriert die benötigte Systemerweiterung automatisch.

Ein zentrales Merkmal ist der lokale Ansatz. Die gesamte Bildverarbeitung findet auf dem Mac statt. Es werden keine Videodaten übertragen oder gespeichert. Celluloid richtet sich damit an Nutzer, die ihr Kamerabild unabhängig von einzelnen Konferenzdiensten anpassen möchten und dabei Wert auf Kontrolle und lokale Verarbeitung legen.

Die App steht zum kostenlosen Download im Mac App Store bereit. Der Quelltext kann auf der GitHub-Seite des Projektes eingesehen werden.