Prime Video bietet Zusatzkanäle einen Monat lang kostenlos an

Nutzer von Prime Video können derzeit eine zeitlich begrenzte Aktion nutzen, bei der ausgewählte Zusatzkanäle für 30 Tage kostenfrei freigeschaltet werden. Nach Angaben des Online-Händlers umfasst das Angebot fast 50 sogenannte Channels, die unterschiedliche Genres abdecken und separat zum regulären Prime-Video-Angebot hinzugebucht werden können.

Die Aktion läuft noch bis einschließlich 6. Januar 2026 und richtet sich an Kunden, die zusätzliche Inhalte testen möchten, ohne sofort dafür zu bezahlen.

Testphase mit Monatsverlängerung

Der kostenlose Zeitraum gilt für einen Monat ab Buchung des jeweiligen Zusatzkanals. Erfolgt innerhalb dieser 30 Tage keine Kündigung, verlängert sich das Abonnement automatisch um einen weiteren Monat. Ab diesem Zeitpunkt fallen die regulären Monatskosten an, die je nach Kanal unterschiedlich ausfallen.

Für Angebote wie ARD Plus werden etwa 4,99 Euro pro Monat berechnet, während der Video-Streaming-Dienst MUBI, mit spezialisierten Inhalten für ein cineastisches Publikum, bis zu 13,99 Euro monatlich kostet. Die Abos lassen sich anschließend jeweils zum Monatsende beenden, sodass Nutzer flexibel bleiben.

Kündigung in den Konto-Einstellungen

Die Verwaltung der Zusatzkanäle erfolgt direkt über das Prime-Video-Konto. In den Einstellungen unter dem Bereich für Channel-Buchungen können einzelne Abos ausgewählt und gekündigt werden. Je nach Kanal wird eine sofortige Beendigung oder eine Kündigung zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums angeboten. Nach Ablauf des Abos besteht kein Zugriff mehr auf die entsprechenden Inhalte und es werden keine weiteren Kosten berechnet.

Prime Video-Zusatzkanäle sind eigenständige Buchungen von Drittanbietern, die ihr Programm über die Plattform bereitstellen. Dazu zählen Filmarchive, Dokumentationsangebote, Musik und Konzertinhalte sowie spezielle Programme für Kinder. Nutzer zahlen nur für die Kanäle, die sie tatsächlich abonnieren, und sind nicht an langfristige Verträge gebunden. Die aktuelle Aktion soll den Einstieg erleichtern und einen Überblick über das vielfältige Channel-Angebot ermöglichen.

Diese Kanäle sind Teil der Aktion: