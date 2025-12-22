DREDGE: Apples iPad-Spiel des Jahres deutlich reduziert im App Store

Das Abenteuer- und Horrorspiel DREDGE steht aktuell zu einem stark gesenkten Preis im App Store bereit. Die Vollversion lässt sich per In App Kauf für 9,99 Euro freischalten, regulär wurden zuletzt 29,99 Euro aufgerufen. Der Preisnachlass beträgt damit rund 66 Prozent.

Die Dredge-Entwickler neben ihrem App Store Award 2025

Anlass der Aktion ist die jüngste Auszeichnung des Titels als iPad-Spiel des Jahres im Rahmen der App Store Awards 2025.

DREDGE wurde ursprünglich für PC und Konsolen veröffentlicht und ist seit einiger Zeit auch auf iPhone und iPad verfügbar. Der Download aus dem App Store ist kostenlos. Spieler können den Titel zunächst anspielen und sich anschließend für den Kauf der Vollversion entscheiden. Die mobile Umsetzung orientiert sich in Aufbau und Umfang nah am Original.

Angeln, Erkunden und tiefer ins Meer

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein Fischer, der eine abgelegene Inselwelt mit seinem Boot erkundet. Tagsüber werden Fische gefangen und Fundstücke aus dem Meer geborgen. Diese lassen sich in den Häfen verkaufen und in Verbesserungen für Schiff und Ausrüstung investieren. Mit zunehmendem Fortschritt öffnen sich neue Gebiete, die zuvor nicht erreichbar waren.

Das Spielsystem verbindet eine einfache Wirtschaftssimulation mit Erkundungselementen. Verbesserte Netze, Motoren oder Laderäume erweitern die Möglichkeiten und erlauben es, seltenere Fische oder besondere Artefakte zu bergen. Technisch bleibt der Einstieg niedrigschwellig, da alle Systeme schrittweise eingeführt werden und sich ohne Vorkenntnisse erschließen lassen.

Bedrohliche Atmosphäre

Neben dem ruhigen Spielablauf entwickelt DREDGE im weiteren Verlauf eine zunehmend düstere Stimmung. Wer sich nach Einbruch der Dunkelheit zu lange auf See aufhält, wird mit unvorhersehbaren Gefahren konfrontiert. Diese Mechanik sorgt dafür, dass Planung und Zeitmanagement eine wichtige Rolle spielen.

Ergänzt wird das Spiel durch eine fortlaufende Geschichte. Die Bewohner der Inseln berichten von seltsamen Vorkommnissen rund um das Meer. Nach und nach ergeben sich Zusammenhänge, die dem Spieler neue Aufgaben und Entscheidungen abverlangen.