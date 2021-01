CBS News: „Morgen steht große Apple-Ankündigung an“

Die letzte Apple-Produktankündigung haben wir vor einem Monat mit den AirPods Max gesehen. Bereits jetzt dürfen wir schon wieder mit Spannung auf den morgigen Mittwoch warten. Apple plant dem TV-Sender CBS zufolge morgen bereits die erste große Ankündigung im noch jungen Jahr.

Allerdings geht es bei der morgigen Ankündigung nicht um einen neues Produkt. Eine CBS-Journalistin stuft die Neuigkeit für sich allerdings „größter und besser“ als eine Produktankündigung ein. Aus diesem Grund habe man ein ausführliches Interview mit Apple-Chef Tim Cook produziert, das sowohl in einem amerikanischen Apple Store als auch in der Apple-Zentrale in Cupertino abgedreht wurde.

CBS hat eher beiläufig über die die Ankündigung informiert. Die Informationen wurden im Zusammenhang mit einer Interview-Sequenz veröffentlicht, in der sich der Tim Cook zu den Übergriffen am Regierungssitz der Vereinigten Staaten und der darauffolgenden Löschung der Kurznachrichten-App Parler durch Apple äußert.

#EXCLUSIVE: @GayleKing spoke with @Apple CEO Tim Cook about the assault on the Capitol and what he thinks needs to happen next.

See more of @tim_cook's interview Wednesday on @CBSThisMorning when he'll announce a major new initiative, that's not a new product. pic.twitter.com/QPYyoDVFv7

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 12, 2021