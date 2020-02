Taktik-Spiel: „Company of Heroes“ erreicht das iPad

Nach zweiwöchiger Vorbesteller-Phase heben Feral Interactive und SEGA den Taktik-Shooter Company of Heroes heute auf das iPad. Die Neuentwicklung startet als Premium-Spiel in Apples Software-Kaufhaus und kann jetzt zum Preis von 14,99 Euro gekauft werden.

Das Echtzeit-Strategiespiel wurde für das Spiel auf dem iPad umfassend neu gestaltet und entwickelt. Der Titel ist den Entwicklern zufolge vollständig auf das Tablet-Format zugeschnitten und verfügt über eine optimierte Benutzeroberfläche, die eine intuitive Bedienung ermöglichen soll.

Company of Heroes stellt die Befreiung Frankreichs im zweiten Weltkrieg nach, der Spieler befehligt dabei US-Truppen bei der Landung in der Normandie am sogenannten D-Day. Zusätzlich gibt es einen Skirmish Modus für Gefechte gegen die KI, der Multiplayermodus fehlt leider bisher.

Die App setzt mindestens ein iPad mini 5, ein iPad Air 3 oder ein iPad der 5. Generation voraus. Für die Installation werden 6 GB freier Speicher benötigt. Allerdings lassen sich die Kampagnenmissionen auch einzeln nachladen und nach Abschluss wieder löschen. So könnt ihr den benötigten Speicherplatz deutlich verringern.

Feral konnte zuletzt mit der Aufbausimulation Tropico und dem Strategie-Spiel ROME: Total War punkten. Titel die ebenfalls als Premium-Apps zum Einmalkauf angeboten werden.