CandyBar: Sugar Free Edition legt 20 Jahre alte App neu auf

Für die CandyBar-App selbst zeichneten die Panic-Entwickler verantwortlich, die eingesetzten Icons kamen schon damals aus den nahezu unerschöpflichen Archiven der Iconfactory. Und die Iconfactory war es auch , die Anfang der 2000er die Mac-Anwendung Pixadex an den Start brachte. Pixadex war nicht zum Austausch von Icons, sondern zur Verwaltung eigener Icon-Sammlungen gedacht und konnte problemlos in Kombination mit CandyBar genutzt werden.

Vor satten 20 Jahren veröffentlichte die Software-Schmiede Panic die Mac-Anwendung CandyBar. Die Anwendung die damals mit der vollen Unterstützung von Mac OS X 10.1 Puma an den Start ging, richtete sich an Anwender die Wert darauf legten den optischen Auftritt des eigenen Rechners zu personalisieren und lieferte eine einfache Möglichkeit nahezu beliebige System-Icon gegen eigenen Icon-Grafiken auszutauschen.

Insert

You are going to send email to