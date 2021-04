Camtasia 2021: Neue Version der Videoschnitt-Umgebung verfügbar

Der Software-Anbieter TechSmith bleibt seinem angestammten Jahresrhythmus treu und hat jetzt die neue Version 2021 der Videoschnitt-Umgebung Camtasia vorgelegt. Die für Windows und Mac erhältliche Applikation richtet sich an Filmemacher, die mit Kamera- und Bildschirmaufnahmen hantieren und drückt diesen einen Software-Werkzeugkoffer in die Hand der sich als All-in-One-Lösung für die Erstellung einprägsamer Videos bewirbt.

Jährlich eine neue Version

Preislich zielt Camtasia mit seiner Einzelplatz-Lizenz auf professionelle Anbieter und den Unternehmenseinsatz. So kostet die neue Vollversion einmalig 245 Euro. Anwender, die von einer früheren Camtasia-Version auf Camtasia 2021 upgraden möchten bezahlen auch noch satte 137 Euro, erhalten dafür aber auch das für das kommenden Jahr geplante Upgrade auf Camtasia 2022 als zusätzliche Dreingabe.

Neben dem eingebetteten Video empfiehlt sich ein Abstecher auf diese Vergleichsseite der Macher, die Differenzen der unterschiedlichen Versionen stichpunkartig herausarbeitet.

Camtasia 2021 lockt mit über 75 neuen Video-Übergängen und bringt zahlreiche neue Effekte mit, zu denen Spurmaskeneffekte, Audioeffekte und Eckenrundungseffekte zählen.

Zudem ist Camtasia 2021 fortan in der Lage Eigenständige Projektdateien zu erstellen, die das gesamte Video- und Bildmaterial eines Projektes bündeln und nicht nur das einfache Weitergeben von bereits angefangenen Projekten ermöglichen, sondern auch für eine bessere Archivierung sorgen sollen.

Camtasia 2021 besitzt eine deutsche Benutzeroberfläche und lässt sich mit Hilfe des hier bereitgestellten Trial-Downloads risikofrei ausprobieren.



Screenium als günstige Alternative

Solltet ihr noch dabei sein ähnliche Angebote miteinander zu vergleichen, dann schaut euch neben ScreenFlow auch den in Deutschland entwickelten Konkurrenten Screenium 3 an. Die Anwendung der Synium GmbH kostet nur 29,99 Euro und bietet ebenfalls viele brauchbare Werkzeuge für die Erstellug und Bearbeitung von Bildschirmaufnahmen an.