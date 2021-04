Spotify zählt 158 Millionen zahlende Abonnenten

Spotify konnte in den ersten drei Monaten des aktuellen Jahres weiter zulegen. Verglichen mit dem letzten Quartal haben die Prozentzahlen zum Jahresvergleich zwar leicht nachgelassen. Dennoch kann sich der Zuwachs von 24 bzw. 21 Prozent sehen lassen. Spotify zählt jetzt 356 Millionen aktive Nutzer, 158 Millionen davon sind Premium-Abonnenten.

Damit dürfte Spotify den Streaming-Markt global gesehen weiter anführen. Ein direkter Vergleich mit der Konkurrenz ist nicht möglich, da Abonnentenzahlen von Amazon aufgrund der teilweisen Prime-Integration weniger aussagekräftig sind und Apple seit geraumer Zeit gar keine detaillierten Zahlen mehr veröffentlicht. Mit Blick auf Apple wäre mittlerweile natürlich besonders interessant, wie sich das Angebot der Abo-Pakete Apple One auf die Nutzerzahlen von Apple Music auswirkt.

Spotify hat eigenen Aussagen zufolge derzeit mehr als 70 Millionen Songs im Angebot (Apple hat eben die 75 Millionen überschritten) und bietet Zugang zu über 2,6 Millionen Podcasts, rund 60.000 davon sind deutschsprachig.

Mit Blick auf den finanziellen Erfolg über die vergangenen drei Monate hinweg zeigt sich Spotify zufrieden. Mit einem Umsatz in Höhe von 2,147 Milliarden Euro liege man am oberen Ende der Prognosespanne. Auch hätten die Werbeeinnahmen die Erwartungen übertroffen, die Zahlen aus dem ersten Quartal weisen im Jahresvergleich ein zweistelliges Wachstum auf. Einen starken Teil dieser Einnahmen führt Spotify auf das mittlerweile stark ausgebaute Podcast-Angebot zurück. Der Musikdienst will hier weiter nachlegen und hat vor wenige Tagen erst angekündigt, in Zukunft auch kostenpflichtige Podcast-Angebote zu ermöglichen.

Spotify ist mittlerweile in 178 Ländern und Regionen verfügbar. Der Musikdienst hat zudem vor wenigen Wochen sein erstes Hardware-Angebot vorgestellt. Beim „Spotify Car Thing“ handelt es sich um einen externen Bildschirm fürs Auto, der sich wohl am besten als CarPlay-Ersatz beschreiben lässt.