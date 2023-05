Camera Preview: Mini-App zeigt Mac-Webcam und sichert Schnappschüsse

Mit Camera Preview hat der unermüdliche Mac-Entwickler Sindre Sorhus seine nächstes Projekt am Start. Die Anwendung findet wahlweise im Dock oder in der Menüleiste Platz und bietet von dort aus die Möglichkeit, schnell einen Blick auf das Webcam-Bild zu werfen und wenn man möchte, hier auch einen Schnappschuss zu speichern.

Ähnliche Funktionen kommen auf dem Mac ja standardmäßig mit Apple-Anwendungen wie Photo Booth oder QuickTime. Die neue Vorschau-App von Sorhus lässt sich aber beispielsweise nicht nur schneller aufrufen, sondern liefert auch Bilder in höherer Qualität, die sich ohne den für Photo Booth üblichen Countdown sichern lassen.

Über die Einstellungen von Camera Preview könnt ihr festlegen, ob ihr die App lieber im Dock oder in der Menüleiste des Mac platziert haben wollt. Zudem habt ihr hier auch die Möglichkeit, das Kamerabild bis zu zweifach zu vergrößern.

Um einen Schnappschuss des aktuellen Kamerabilds im JPEG-Format zu speichern, müsst ihr lediglich die Eingabe-Taste drücken. Ihr findet die Fotos dann im Nutzerverzeichnis „Bilder“ und dort im Ordner „Camera Preview“ abgelegt. Über das „File“-Menü der App kann man dieses Verzeichnis auch direkt aufrufen. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Foto des Kamerabilds mit dem Tastenkürzel Befehl+s direkt an einem ausgewählten Ort zu speichern.

Eine kostenpflichtige, aber auch leistungsfähigere Alternative zu Camera Preview haben wir in der Vergangenheit mit Hand Mirror vorgestellt, mit ähnlichem Funktionsumfang findet sich zudem Camera Window im App Store.

Kostenlos – Spenden unterstützen die Arbeit

Camera Preview wird von Sindre Sorhus kostenlos angeboten und lässt sich wahlweise im Mac App Store oder auf der Webseite des Entwicklers laden. Falls ihr euch dafür erkenntlich zeigen wollt, finden sich hier verschiedene Optionen für Spenden und dergleichen, darunter PayPal, Stripe (mit Apple Pay), ein GitHub-Sponsoring oder auch direkte Überweisungen per Kryptowährung.

An dieser Stelle sei dann auch gleich noch auf einen aktuellen Blog-Eintrag von Sindre Sorhus verwiesen, in dem der Entwickler unter der Überschrift „Open source is not just about code, it's about people“ daran erinnert, dass Open Source ganz besonders auf Zusammenarbeit, gegenseitige Achtung und einen freundlichen Umgang miteinander setzt.