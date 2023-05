Neu bei Netflix: Die Filme und Serien im Juni 2023

Netflix hat sein Monatsprogramm für Juni 2023 veröffentlicht und insgesamt 50 neue Filme und Serienstaffeln angekündigt. Der Videodienst wirbt für den kommenden Monat mit einem fesselnden Mix aus Fantasy, Action und historischem Drama.

Taucht ein in die packende Welt von The Witcher Staffel 3, in der sich unsere beliebten Charaktere in einem Schlachtfeld aus Korruption, dunkler Magie und Verrat behaupten müssen. Chris Hemsworth ist wieder als furchtloser Black-Ops-Söldner in Tyler Rake: Extraction 2 zu sehen – gerade erst von den Toten auferstanden, muss er für einen Auftrag sein Leben erneut aufs Spiel setzen. In Schlafende Hunde blicken ein Ex-Polizist und eine Staatsanwältin, die die Wahrheit hinter einer geschlossenen Mordakte aufdecken wollen, in unvorhergesehene Abgründe. Gleichzeitig erwacht im Dokumentarfilm Eldorado – Alles, was die Nazis hassen das pulsierende Berlin der Goldenen Zwanziger zum Leben, während sich die düsteren Schatten des Nationalsozialismus über die Stadt legen.