Burnout Buddy: Freie Mac-App verhindert Homeoffice-Überstunden

Wer noch immer nicht die Zeit und Motivation finden konnte sich genauer mit Apples Fokus-Modi, den Bildschirmzeit-Einstellungen und überhaupt den werksseitig vorhandenen Zugriffsbeschränkungen auseinanderzusetzen, dies aber eigentlich müsste weil die private Rechner-Nutzung immer wieder aus dem Ruder läuft, der schaut sich Burnout Buddy an.

Die kostenfreie, spendenfinanzierte Mac-Applikation will dabei helfen Arbeits- und Privatleben wieder in ein gesundes Verhältnis zueinander zu setzen. Stichwort: Work-Life-Balance. Dies versucht der Burnout Buddy mit individuell konfigurierten Arbeitszeiten und manuell zusammengestellten Blocklisten von Anwendungen, mit denen ihr euch in eurer Freizeit eigentlich nicht beschäftigen solltet.

Die Idee hinter Burnout Buddy ist wie folgt: In der App legt ihr eure Arbeitszeiten für die typische HomeOffice-Woche an und könnt jeden einzelnen Wochentag dabei mit individuellen Bürozeiten versehen. Anschließend definiert ihr die Applikationen, die ausschließlich oder vorwiegend im beruflichen Kontext eingesetzt werden. Also etwa Slack, Microsoft Teams, Zoom, Numbers oder Visual Studio Code.

Immer dann wenn ihr nun außerhalb der definierten Bürozeiten versucht eine der Arbeits-Applikationen zu öffnen, wird die in der Mac-Menüleiste schlummernde Burnout-Buddy-App aktiv, schließt die soeben geöffnete Anwendung und versucht euch mit einer mahnenden Hinweismeldung davon zu überzeugen, den Rechner zu ignorieren und die freie Zeit lieber mit einem Spaziergang an der frischen Luft zu verbringen.

Burnout Buddy richtet sich damit vor allem an Anwender, die sich immer wieder dabei ertappen auch nach Feierabend noch an Projekten zu feilen und einfach nicht davon ablassen können, sich doch noch kurz mit den Inhalten zu beschäftigen, die eigentlich erst am kommenden Morgen wieder berücksichtigt werden sollten.