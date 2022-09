Nach Anzeigen-Einbruch: Bezahlte Inhalte bei Facebook, WhatsApp und Instagram

Dass Apples Anti-Tracking-Offensive für massive Einbrüche in den Werbeumsätzen von Google und dem Facebook-Mutterkonzern Meta gesorgt hat, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Marktbeobachter vermuten hier blankes Kalkül auf Seiten Apples.

Erst hat Cupertino den Werbe-Schwergewichten massive Steine in den Weg gelegt und verhindert inzwischen nahezu vollständig, dass Facebook und Google die Nutzer-Gewohnheiten auf iPhone und iPad über mehrere Anwendungen hinweg tracken können. Jetzt will der iPhone-Konzern selbst seine Werbeanstrengungen ausbauen und schickt sich an das Werbegeschäft auf den eigenen Plattformen komplett zu übernehmen. Für den nötigen Wissensvorsprung haben die Anti-Tracking-Regelungen ja bereits gesorgt.

Meta baut neue Abteilung auf

Bei Facebook scheint Apples Advertising-Offensive jetzt für ganz unvorhergesehene Änderungen zu sorgen. So hat die Facebook-Mutter Meta ihre angestellten jetzt in einem Mitarbeiter-Memo über den Aufbau einer neuen Abteilung informiert, die die Integration kostenpflichtiger Funktionen in Facebook, Instagram und WhatsApp angehen soll.

Die neue Abteilung ist der erste aktive Schritt den Meta unternimmt, um die beliebten Dienste auf ein zweites Standbein zu stellen und diese langfristig nicht nur durch Werbeanzeigen sondern auch durch Direkt-Zahlungen der Nutzer zu monetarisieren.

Noch ist unklar welchen Umfang die bezahlten Inhalte bei Facebook, Instagram und WhatsApp einnehmen werden, auch steht nicht fest wann die ersten Premium-Funktionen Einzug in die Produkte halten werden. Meta scheint jedoch nicht zu planen die angezeigte Werbung gegen kleine Zahlungen vorübergehend wieder auszublenden, sondern will sich um die Bereitstellung neuer und zusätzlicher Dienste kümmern, die neben den Werbeumsätzen für zusätzliche Einnahmen sorgen sollen.