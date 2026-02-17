Bundlehunt: Neue Mac-Aktion und eigener App Store mit Angeboten

Bundlehunt ist auch 2026 wieder am Start. Über die Webseite werden mehrmals im Jahr ausgewählte Mac-Programme zu Sonderkonditionen angeboten. Aktuell kann man dort 38 verschiedene Apps zu Sonderpreisen kaufen. Die Macher der Aktion betonen, dass es sich dabei ausschließlich um Dauerlizenzen handelt – Abo-Angebote sind generell ausgeschlossen.

Auch wenn der Name Bundlehunt noch impliziert, dass es sich hierbei um vorgefertigte Programmpakete handelt, ist dies nicht der Fall. Schon seit mehreren Jahren kann man sich seine App-Auswahl selbst zusammenstellen. Im Rahmen der Aktion sind die Preise der einzelnen Anwendungen reduziert. Optional kann man auch mehrere Lizenzen von ein und demselben Programm erwerben, beispielsweise für mehrere Büro-Arbeitsplätze, WGs oder Familien.

Preislich liegen die einzelnen Programme zwischen 1,50 Euro und 17,99 Euro. Zu den wohl bekanntesten im Rahmen der aktuellen Aktion erhältlichen Apps dürften die Texterkennung TextSniper, die Monitorsteuerung DisplayBuddy, das System-Tool MacPilot und Toast Titanium zählen. Wobei man sich beim Blick auf Toast Titanium natürlich fragen kann, wer heute noch eine App zum Brennen von DVDs braucht.

Eigener App-Store mit weiteren Angeboten

Bundlehunt betreibt unabhängig von solchen Paketangeboten inzwischen auch einen eigenen App Store, über den zahlreiche Mac-Programme zu reduzierten Preisen erhältlich sind.

Auch hier stehen durchaus bekannte Namen zur Auswahl. Aktuell können Nutzer der Webseite beispielsweise den sehr guten PDF-Komprimierer PDF Squeezer, die Helfer-App Mountain Duck 5 oder die Monitorsteuerung DisplayMaestro zu vergünstigten Preisen kaufen.

Bei den Angeboten handelt es sich ebenfalls um Vollversionen der einzelnen Programme. Bundlehunt arbeitet eng mit zahlreichen unabhängigen Mac-Entwicklern zusammen und verschafft diesen mit solchen Aktionen zusätzliche Sichtbarkeit.