Trace: Speicherbereinigung mit Fokus auf Transparenz

Das Angebot an Apps zur Optimierung der Speichernutzung auf dem Mac ist groß. Der Entwickler der Mac-Anwendung Trace sieht hier dennoch Platz für eine kostenpflichtige App, die weniger auf schnelle Bereinigung als auf Nachvollziehbarkeit setzt.

Die Mac-App soll sich nach Angaben ihres Entwicklers bewusst von klassischen „Ein-Klick-Cleanern“ absetzen. Statt pauschal Apps zu löschen und Speicher freizugeben, soll Trace klar aufzeigen, welche Daten tatsächlich Platz belegen und aus welchem Zusammenhang sie stammen. Nutzer können anschließend selbst entscheiden, ob und wie sie eingreifen möchten.

Detaillierte Analyse statt pauschaler Löschungen

Mit Blick auf analysierte Apps beschränkt sich Trace nicht allein auf die Größe der eigentlichen App-Datei, sondern versucht, den gesamten Speicherbedarf zu erfassen. Dazu zählen unter anderem zugehörige Container, gemeinsam genutzte Datenbereiche, Cache-Dateien, Protokolle, Einstellungen und weitere Rückstände. Ordnet Trace Daten einer Anwendung zu, liefert die App Hinweise zur Herkunft sowie eine Einschätzung der Sicherheit, statt diese pauschal als „überflüssig“ zu kennzeichnen.

Dem Entwickler zufolge setzt Trace auf mehrere Sicherheitsmechanismen, um unbeabsichtigte Datenverluste zu vermeiden. Gelöschte Daten lassen sich zunächst in einen Quarantänebereich verschieben und können bei Bedarf wiederhergestellt werden. Gemeinsame Datenbereiche werden generell zurückhaltend behandelt, da Apps aus Software-Sammlungen, etwa von Adobe oder Microsoft, diese zum Teil gemeinsam nutzen.

Mehr Transparenz bei macOS-Systemdaten

Zugleich soll Trace transparenter machen, welche Daten macOS unter dem Sammelbegriff „Systemdaten“ führt. Die App versucht ihrem Entwickler zufolge, diesen Bereich bestmöglich aufzuschlüsseln und macht typische Speicherfresser wie Snapshots sichtbar, verzichtet jedoch auf feste Versprechen, den Systembereich ohne Nebenwirkungen auf eine bestimmte Größe zu reduzieren.

Trace kann kostenlos geladen und zeitlich unbegrenzt getestet werden. Die Vollversion kostet 29 Euro und wird durch eine deutschsprachige Anleitung ergänzt.