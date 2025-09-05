BundleHunt: 44 Mac-Programme im „2025 macOS Summer Bundle“

Bundlehunt bietet in regelmäßigen Abständen vergünstigte Programmpakete für den Mac an. Mit dem aktuellen „2025 macOS Summer Bundle“ ist nun eine neue Auswahl verfügbar. Insgesamt umfasst das Paket 43 Anwendungen sowie eine Schriftensammlung, die bis zu 96 Prozent günstiger als normalerweise angeboten werden.

Auch diesmal sei erwähnt, dass man sich von dem Namen „Bundlehunt“ nicht täuschen lassen darf. Das über lange Jahre von vielen unterschiedlichen Anbietern gepflegte Modell, bei dem vorgefertigte Programmpakete zu einem festen Preis angeboten wurden, gehört mittlerweile der Vergangenheit an. Heute kann man sich bei den meisten solcher Aktionen seine eigene Programmauswahl zusammenstellen und bezahlt dann auch nur für die Anwendungen, die man tatsächlich benötigt.

Besonders attraktiv wird das Angebot durch die Preisgestaltung: Einige der Programme sind bereits für einen Dollar erhältlich, ohne dass ein Mindestbestellwert erforderlich ist. Wer mehrere für sich interessante Anwendungen findet und mindestens 30 Dollar ausgibt, erhält zusätzlich einen Rabatt von drei Dollar. Teams oder Familien können übrigens auch mehreren Lizenzen einer Software zum Sonderpreis erwerben.

Auch hier immer mehr Abos

Zu beachten ist allerdings, dass sich auch bei solchen klassischen Aktionen für Mac-Anwendungen immer deutlicher bemerkbar macht, dass viele Entwickler von Dauerlizenzen auf Abonnements umstellen. So finden sich in der Liste der enthaltenen Apps inzwischen mehrere Angebote, die lediglich die Nutzungsrechte für ein Jahr umfassen. Achtet also besonders auf Zusätze wie „1 Year Plan“, bevor ihr euch über eine sehr günstige Dauerlizenz freut.

Zudem bekannteren Apps im diesjährigen Sommerpaket von Bundlehunt gehören die Finder-Alternative „Path Finder“, die Notiz- und Kalender-App „Agenda“, die Text- und Code-Erkennung „OwlOCR“ und der Fenster-Manager „Swish“.