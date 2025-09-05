Smarthome-Hub von SwitchBot „sieht“, was im Haus passiert

SwitchBot will mehr künstliche Intelligenz ins Smarthome bringen. In erster Linie steht bei diesem Ansinnen ein neuer Hub, der in der Lage ist, Ereignisse visuell zu interpretieren.

Der SwitchBot KI Hub sieht zunächst wie ein gewöhnlicher Übergangspunkt für Smarthome- oder sonstige Geräte aus. Das kleine schwarze Kästchen kann selbst nicht „sehen“, sondern ist hierfür auf die Unterstützung durch eine kompatible Kamera angewiesen. Zu Beginn werden laut Hersteller die SwitchBot Cam Plus in den Versionen mit 2K und 3K Auflösung sowie die hauseigene Videotürklingel unterstützt.

Der Hub soll Ereignisse dann automatisch erkennen und analysieren, um eine Textzusammenfassung zu erstellen, die man mithilfe von Automationen weiterverwenden kann. Laut SwitchBot soll dies das Einrichten von Szenen und Automationen deutlich vereinfachen. Umgekehrt sei der Hub auch in der Lage, Texte auszuwerten wie zum Beispiel „Zeige mir, wo ich mein Handy vergessen habe“. Zudem habe man als Nutzer die Möglichkeit, sich in der SwitchBot-App tägliche Textzusammenfassungen und Ereignisübersichten anzeigen zu lassen.

Beispiele wirken befremdlich

Auch wenn der gesamte Prozess der Erkennung und Datenverarbeitung lokal abläuft, mit dem Gedanken an die Videoüberwachung und Auswertung des Materials durch künstliche Intelligenz dürfte sich mancher Nutzer schwer tun. Und das von SwitchBot gewählte Beispiel mit der Analyse einer schlafenden Frau dürfte ebenso wie die Tatsache, dass das System seinen Nutzer als „Master“ tituliert viele eher befremden, statt Interesse zu wecken.

In der Standardversion soll der KI-Hub von SwitchBot mit 32 GB Speicher ausgestattet sein, der sich vom Nutzer auf bis zu 1 TB erweitern lässt. Der Hub arbeitet mit Matter over Bridge, Dualband-WLAN und erweitertem Bluetooth und kann sich mit mehr als 100 Geräten verbinden. Ein integrierter 6T-KI-Chip übernimmt die lokale Verarbeitung, steuert bis zu acht 2K-Kameras, unterstützt RTSP-Streaming und kann Bildsignale direkt an einen Monitor weitergeben.