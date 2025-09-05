Sylvox Standmonitore auf Rollen: Mit Akku eine nette Idee

Mit Sylvox hat ein weiterer Anbieter Fernseher ins Programm genommen, die auf einem Standfuß montiert und somit sehr flexibel platzierbar sind. Die sogenannte Rolling-Serie von Sylvox umfasst ein Modell mit 27 Zoll und eines mit 32 Zoll Bildschirmgröße.

Falls euch die Marke Sylvox nichts sagt: Der Anbieter war auch uns bis zu dieser Produktankündigung unbekannt. Das Unternehmen ist wohl schon ein paar Jahre am Markt, hat sich aber besonders auf TV-Geräte für den Einsatz im Freien spezialisiert. Hier hat Sylvox aktuell ebenfalls neue Modelle vorgestellt, die allerdings recht hochpreisig sind. In der Cinema-Serie geht es bei 3.299 Euro los und in der Gaming-Serie kommt man ab 2.999 Euro zum Zug. Es ist anzumerken, dass der Name „Gaming“ hier weniger von Computer-Spielen kommt, sondern offenbar eher einen für deutschsprachige Nutzer schwer nachvollziehbaren Bezug zu Sportübertragungen („Games“) herstellen soll.

Aber zurück zu den Standmonitoren, die bei Sylvox dann auch ein ganzes Stück günstiger erhältlich sind. Das Modell mit 27 Zoll großem Bildschirm geht für 899 Euro in den Verkauf, 32 Zoll muss man 1.099 Euro bezahlen.

Akkubetrieb, aber nur mäßige Auflösung

Das Display ist kippbar auf einem Standfuß montiert, der sich auf Rollen einfach verschieben lässt. Anschlussseitig sind neben Standard-HDMI zwei USB-A-Buchsen und ein Slot für microSD-Karten vorhanden. Ein integrierter Akku sorgt dafür, dass man die Rolling-Geräte bis zu fünf Stunden unabhängig von einer Steckdose betreiben kann.

Der gegenüber einem gewöhnlichen Fernseher eher hohe Preis lässt sich zumindest teilweise dadurch rechtfertigen, dass die Geräte mit einem Touch-Panel ausgestattet sind. Die vom Hersteller genannte Auflösung von 1080p erscheint uns nach aktuellen Standards allerdings ziemlich mager. Vermutlich kann man sich die Geräte wie ein großes Tablet vorstellen, auf dem dann Google Play läuft und man darüber auch auf Mediatheken und Videodienste zugreifen kann. Die Internetanbindung erfolgt mit 2,4 GHz und 5 GHz über WLAN und man kann die Geräte auf diesem Weg auch über AirPlay bespielen.

