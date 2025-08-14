Wissenschaftlicher Dienst dämpft Erwartungen
Bundestagsgutachten: Altersbegrenzung für soziale Netzwerke
Mehrere Politikerinnen und Politiker wie etwa die Bildungsministerin Karin Prien fordern, den Zugang zu sozialen Netzwerken erst ab einem bestimmten Alter zu erlauben. Diskutiert wird beispielsweise eine Altersgrenze ab 16 Jahren.
Bundesministerin Karin Prien | Bild: Dominik Butzmann / photothek
In Australien gilt ein solches Verbot bereits. Auch einige EU-Staaten sprechen sich für strengere Altersregeln aus. Vor diesem Hintergrund haben die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags untersucht, ob ein gesetzliches Mindestalter in Deutschland rechtlich möglich wäre.
Wissenschaftlicher Dienst dämpft Erwartungen
Der Bericht konzentriert sich ausschließlich auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Autoren verweisen auf zahlreiche europäische Vorschriften, die einer nationalen Regelung Grenzen setzen könnten. Dazu gehört insbesondere die EU-Verordnung über digitale Dienste (Digital Services Act), die Plattformbetreibern bereits konkrete Pflichten zum Schutz von Minderjährigen auferlegt. Da diese Verordnung unmittelbar gilt, bleibt für eigene gesetzliche Vorgaben nur begrenzter Spielraum.
Der Bericht betont, dass Plattformen, die besonders viele Nutzerinnen und Nutzer in der EU haben, zu zusätzlichen Schutzmaßnahmen verpflichtet sind. Dazu zählen unter anderem Verfahren zur Altersverifikation. Gleichzeitig schränkt der Digital Services Act die Möglichkeit nationaler Zusatzregelungen stark ein.
Unklarheiten bei Durchsetzung und Zuständigkeit
Ein weiterer Punkt ist das sogenannte Herkunftslandprinzip. Dieses besagt, dass digitale Dienste grundsätzlich dem Recht des Staates unterliegen, in dem sie ansässig sind. Da viele Plattformen ihren europäischen Sitz in Irland haben, könnten deutsche Regelungen kaum Wirkung entfalten, sofern es keine europaweit einheitliche Rechtsgrundlage gibt.
Plakate einer Berliner Informationskampagne aus dem Jahr 2018
Auch bestehende nationale Vorschriften wie das Jugendschutzgesetz oder der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag bieten laut Analyse keine ausreichende Grundlage für ein allgemeines Zugangsverbot. Ihre Reichweite beschränkt sich auf Anbieter mit Sitz in Deutschland oder solche, die sich gezielt an ein deutsches Publikum richten.
Empfehlung für alternative Ansätze
Angesichts dieser Hürden empfiehlt der Bericht, statt eines pauschalen Mindestalters eher auf abgestufte Schutzkonzepte zu setzen. Genannt werden etwa technische Vorsorgemaßnahmen, mehr Medienbildung und altersgerechte Plattformgestaltung. Eine europaweit koordinierte Regelung erscheine langfristig zielführender als nationale Alleingänge.
