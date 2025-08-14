Antigravity A1: Neue 360-Grad-Drohne mit integrierter Rundumsicht

Der für seine 360-Grad-Kameras bekannte Anbieter Insta360 hat uns auf die neue Antigravity A1 hingewiesen, eine neuartige Kameradrohne, die laut Anbieter die erste ihrer Art mit integrierter 360-Grad-Aufnahmefunktion in 8K-Auflösung sein soll.

Insta360 entwickelt mit

Entwickelt wurde das Gerät von einem neuen Hersteller, der nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit Insta360 und weiteren Partnern entstanden ist. Die Antigravity A1 richtet sich an eine breite Zielgruppe, von Content-Erstellern über technikinteressierte Familien bis hin zu Piloten mit professionellen Einsatzzwecken.

Die Drohne verfügt über zwei fest verbaute Objektive, die oberhalb und unterhalb des Gehäuses angebracht sind. Diese sollen es ermöglichen, vollständig sphärische Videoaufnahmen zu erstellen, bei denen die Drohne selbst aus dem Bild entfernt wird. Eine zusätzliche Kamera ist nicht nötig. Laut Anbieter lässt sich das Material in Echtzeit übertragen, wobei Nutzer auch während des Flugs die Aufnahmeparameter anpassen können.

Intuitive Steuerung per Zeigebewegung

Statt klassischer Steuerknüppel setzt Antigravity auf ein neuartiges Bedienkonzept. Die mitgelieferte Steuerung funktioniert gestenbasiert: Wer mit dem Controller in eine Richtung zeigt, soll die Drohne automatisch dorthin bewegen können. Dabei werde keine besondere Flugerfahrung vorausgesetzt. Ergänzt wird das Setup durch sogenannte „Vision Goggles“, eine Art FPV-Brille, mit der sich die Umgebung aus Sicht der Drohne live betrachten lässt.

Ein integriertes Sicherheitssystem soll mögliche Probleme erkennen und leitet in diesem Fall automatisch eine sichere Landung ein. Darüber hinaus verfüge das Gerät über einen kleinen Frontbildschirm, auf dem der aktuelle Flugmodus oder Bildausschnitte angezeigt werden können.

Ob und wann die Drohne in den regulären Verkauf kommt, wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Auch ein Preis wurde noch nicht genannt.