Bundesrat bringt Gesetz zur IP-Speicherung auf den Weg

In seiner 1047. Sitzung hat der Bundesrat heute beschlossen, sich einen Gesetzentwurf aus Hessen zur Speicherung von IP-Adressen anzuschließen und diesen zur weiteren Ausarbeitung an den Bundestag weiterzureichen. Ziel ist es, schwere Straftaten, insbesondere die Verbreitung von Aufnahmen die sexualisierte Gewalt an Kindern abbilden, besser verfolgen zu können. Der Entwurf sieht vor, dass Internetanbieter IP-Adressen und Port-Nummern für einen Monat speichern müssen.

Mini-Vorratsdatenspeicherung

Die Initiative aus Hessen wird vom Bundesrat als rechtskonform mit europäischen und deutschen Vorgaben betrachtet. Die vorgeschlagene Speicherdauer von einem Monat sei unionsrechtskonform, da sie sich auf das Notwendige beschränke. Im Gegensatz dazu wurden bisher längere Speicherfristen von bis zu zehn Wochen oder sechs Monaten diskutiert, die jedoch als zu weitgehend galten.

Die Befürworter des Entwurfs argumentieren, dass IP-Adressen oft der erste Hinweis sind, um schweren Straftaten im Internet nachzugehen. Ohne eine verbindliche Speicherung hänge die Aufklärung solcher Delikte häufig vom Zufall ab, beziehungsweise davon, ob der genutzte Anbieter entsprechende Daten freiwillig aufbewahrt.

Kritik an bisherigen Regelungen

Die bisherige anlasslose Vorratsdatenspeicherung ist in Deutschland seit Jahren ausgesetzt, da Gerichte sie als unionsrechtswidrig eingestuft haben. Laut dem Europäischen Gerichtshof sind zur Verfolgung schwerer Straftaten nur Maßnahmen zulässig, die weniger stark in die Privatsphäre eingreifen, wie das „Quick Freeze“-Verfahren, bei dem Daten nur bei konkretem Verdacht gespeichert werden.

Der Gesetzentwurf kritisiert dieses Verfahren als ineffizient. Die Mehrheit der Strafverfolgungsbehörden halte es für nicht ausreichend, um Verbrechen effektiv aufzuklären. Mit der einmonatigen Mindestspeicherung soll eine praxisgerechte Lösung geschaffen werden.

Der Entwurf wird nun an die Bundesregierung weitergeleitet und von dort an den Bundestag übergeben. Wann dieser darüber entscheidet, ist derzeit unklar. Festgelegte Fristen für die Beratung gibt es nicht.