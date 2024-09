Two Point Museum: Quirlig schräge Aufbausimulation

Mit Two Point Hospital und Two Point Campus haben die gleichnamigen Two Point Studios bereits eindrucksvoll bewiesen, dass sie in der Lage sind sowohl witzige, wie auch technisch gute Aufbausimulationen zu entwickeln. Am 4. März kommenden Jahres soll die Serie mit einem dritten Teil um einen Museumsmanager erweitert werden.

In Two Point Museum habt ihr die ehrenvolle Aufgabe als Museumsdirektor, Kurator und Innenarchitekt in einer Person eine ganze Reihe aufstrebender Museen zu wahren Publikumsmagneten herauszuputzen. Sodass die zahlreichen Besucher nicht nur voller Entdeckerdrang in eure Ausstellungen strömen, sondern dort auch ihre hart verdientes Geld zurücklassen.

Im typischen Two Point Manier greift ihr für eure Ausstellungen neben alten Knochen auch zu etwas ausgefalleneren Exponaten wie der versteinerten 8 Fuß Floppydisk, die zuvor garantiert noch nie ein anderer Mensch zu Gesicht bekommen hat. Um an mehr dieser Raritäten zu gelangen, schickt ihr eure Wissenschaftler und Forscher in die bunte Welt hinaus, während ihr euch darum kümmert, dass eure Ausstellungsstücke nicht durch die gängigen Katastrophen des Museumsalltags in Mitleidenschaft genommen werden.

Aufmüpfige Gäste, die eure Gänge verschmutzen und spontane Brände gehören dabei noch zu den kleineren Übeln. Denn zusätzlich rufen eure Exponate auch Langfinger auf den Plan, die nicht nur den Pegelstand eurer Spendenurnen überprüfen, sondern euch am Liebsten um eure schönsten Dinoskelette erleichtern wollen.

Zusätzlich versprechen die Entwickler für den neusten Teil mehr gestalterische Freiheit, sodass ihr bei der Gestaltung eurer Museumslandschaften eurer eigenen Kreativität freien Lauf lassen könnt und nicht mehr an vorgegebene Themen gebunden sein werdet. Wer bereits Spaß an den wuseligen Vorgängern hatte, kann sich Two Point Museum also schon einmal ohne Sorge auf die Wunschliste setzen.

Vorbesteller erhalten darüber hinaus eine Hand voll virtueller Extras in Form von Figuren und Personalbekleidung im SONIC Look. Ob man ein Spiel wirklich vorbestellen möchte, sollte man jedoch für sich selbst entscheiden. Zumindest bleibt man Dank Steams Umtauschrecht mittlerweile stets auf der sicheren Seite. Wobei wir die Sonic Gimmicks generell eher als Promo für das für den 25. Oktober geplante Jump ’n‘ Run Sonic X Shadow Generations betrachten würden. Weshalb es aus Marketingsicht sicherlich nicht geschadet hätte, die Inhalte einfach auch Spielern zur Verfügung zu stellen, die Two Point Museum erst nach Release kaufen möchten.

Die beiden Vorgänger sind im übrigen noch bis zum 3. Oktober im SEGA Publisher Sale auf jeweils 5,99 Euro reduziert. Wer schon immer mal einen Blick auf die Serie werfen wollte, dem bietet sich nun also günstige Gelegenheit dies nachzuholen.