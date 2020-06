Bundesliga-Übertragungsrechte: Sky und DAZN bleiben am Ball

Die Vergabe der Übertragungsrechte für die Fußball Bundesliga und die 2. Bundesliga für die Spielzeiten 2021/22 bis 2024/25 ist abgeschlossen. Unterm Strich bleibt fast alles wie gehabt: Sky und DAZN teilen sich den größten Happen.

Sky hat sich erneut die Rechte für die Video-Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga am Samstag gesichert. Bei DAZN werden die Begegnungen am Freitag und am Sonntag live gezeigt. Neuigkeiten gibt es nur mit Blick auf die Übertragung des Topspiels der 2. Liga am Samstagabend, diese Begegnung wird künftig auch bei Sport1 im Free-TV zu sehen sein.

Weitere Free-TV-Rechte gingen an ProSiebenSat.1. Die Sendergruppe wird neben der Saisoneröffnung von Bundesliga und 2. Bundesliga auch die Relegation und den Supercup live zeigen. Die ARD bleibt unverändert mit der Zusammenfassung der Spiele der Bundesliga am frühen Samstagabend sowie am Sonntagabend am Ball, das ZDF sichert sich die Zweitverwertung von Bundesliga und 2. Bundesliga und die Free-TV-Erstverwertung des Bundesliga-Topspiels für den Samstagabend.

Amazon ist raus

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Amazon in Sachen Bundesliga-Übertragung ab der nächsten Saison wieder komplett außen vor ist. Die Rechte für die Audio-Übertragung über die nächsten vier Jahre hinweg hat sich wieder die ARD gesichert und auch in Sachen Video-Übertragung ging der Konzern leer aus. Zuletzt hat Amazon mit der Live-Video-Übertragung einzelner Bundesliga-Partien von sich Reden gemacht. Was Amazon bleibt sind internationale Sportereignisse, so hat sich das Unternehmen die Videorechte für die Übertragung der Champions League ab der kommenden Saison gesichert.