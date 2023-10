Bundeskartellamt: Mehr Mitsprache bei Datenverarbeitung durch Google

„Daten sind zentral für zahlreiche Geschäftsmodelle der großen Digitalunternehmen. Die Sammlung, Aufbereitung und Kombination von Daten gehören zum Fundament der Marktmacht großer Digitalunternehmen. Konkurrenten von Google verfügen nicht über diese Daten und haben daher gravierende Wettbewerbsnachteile. Künftig haben Nutzerinnen und Nutzer von Google-Diensten sehr viel bessere Wahlmöglichkeiten darüber, was mit ihren Daten geschieht, wie Google sie einsetzen darf und ob die Daten über Dienste hinweg genutzt werden dürfen. Das schützt zum einen das Selbstbestimmungsrecht der Nutzerinnen und Nutzer hinsichtlich ihrer Daten. Zum anderen kann so die datengetriebene Marktmacht von Google begrenzt werden. Große Digitalkonzerne bieten eine Vielzahl verschiedener digitaler Dienste an. Ohne eine freiwillige und informierte Einwilligung der Nutzenden dürfen die Daten aus Diensten von Google und von Dritten nicht mehr in getrennt bereitgestellten Diensten von Google weiterverwendet oder gar zusammengeführt werden. Wir haben sichergestellt, dass Google künftig eine gesonderte Wahlmöglichkeit einräumt.“

Die überragende marktübergreifende Bedeutung hat das Bundeskartellamt bereits für Google, Amazon und Apple festgestellt, die Prüfung von Microsoft läuft noch immer – Mehr dazu kann hier im Jahresbericht des Bundeskartellamtes nachgelesen werden . Für den Google-Mutterkonzern Alphabet steht allerdings schon fest, dass das Unternehmen zu mächtig ist. Alphabet steht daher unter der besonderen Aufsicht des Bundeskartellamtes. Von dieser wurde nun Gebrauch gemacht, was die Datenverarbeitung des Such- und Werbekonzerns angeht.

