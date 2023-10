Ninox CRM: Mac-Datenbank führt Kundenverwaltung ein

Das neue Angebot richtet sich dabei ausschließlich an so genannte Enterprise-Kunden, die bereits für die Ninox Private Cloud bezahlen und wird als zusätzliches, kostenpflichtiges Modul angeboten, das ausschließlich auf Nachfrage offeriert wird.

Zuletzt hatte Ninox im Dezember 2022 angekündigt , die hauseigenen Applikationen für Mac und iPhone zukünftig gänzlich kostenfrei anbieten zu wollen. Zahlen müssen seitdem nur noch Nutzer, die das in drei Varianten erhältliche Cloud-Abonnement des Anbieters in Anspruch nehmen wollen.

Der Berliner Software-Anbieter Ninox ist schon seit geraumer Zeit mit einer einfach zu verstehenden Datenbanklösung auf dem Markt aktiv und richtet sich an Mac-Nutzer, die interaktive Lösungen für Hobbys, Vereine oder den Betrieb benötigen, diese aber ohne Programmierkenntnisse in Eigenregie umsetzen möchten. Eine deutsche FileMaker-Alternative, wenn man so will.

Insert

You are going to send email to