Folder Peek für Sonoma optimiert – Bartender sagt „Sorry“ für die vielen Updates

Die aktuell hohe Update-Frequenz resultiert wohl mit auch aus den mehr oder weniger zeitgleich veröffentlichten großen Updates für Bartender selbst und Apples macOS. Der Entwickler will hier in Kürze wieder auf „normale“ Abstände zwischen den Aktualisierungen zurückfallen und damit verbunden auch wieder neue Funktionen einführen.

Folder Peek ist neu in Version 1.9.0 erhältlich und für macOS Sonoma optimiert. Und wenn ihr schon zu viele Apps und Symbole in der Mac-Menüleiste habt, könnt ihr gleich weiterlesen: Bartender und HiddenBar wollen hier für Ordnung und Überblick sorgen.

Vielseitig wird die Verwendung von Folder Peek insbesondere dann, wenn man sich die vom Entwickler auf seiner Webseite angeführten Tipps zu Gemüte führt. So lässt sich eine Datei nicht nur öffnen, sondern stattdessen auch mit gedrückter Alt-Taste im Finder anzeigen. Hat man eine längere Liste von Verzeichnissen in Folder Peek hinterlegt, kann man durch Eintippen der Anfangsbuchstaben schneller zum gewünschten Ordner navigieren.

Folder Peek ist eine kleine und kostenlose Mac-Anwendung, die den direkten Zugriff auf Verzeichnisse und deren Inhalt in die Menüleiste packt. Ihr könnt dabei entscheiden, ob die verschiedenen Verzeichnisse jeweils als eigenes Symbol erscheinen oder lediglich Folder Peek selbst in der Menüleiste sitzt und per Mausklick die gewünschten Verzeichnisse zum Ausklappen anzeigt.

