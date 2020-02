Browserosaurus für Mac: Auswahlfenster als Standard-Browser

Passend zur aktuellen Diskussion um austauschbare Standard-Apps auf iPhone und iPad, hier der schnelle Hinweis auf die neue Version der Mac-Freeware Browserosaurus.

Für gewöhnlich entscheiden sich Mac-Nutzer bekanntlich nur einmal, welcher der installierten Browser, als Systemstandard agieren soll. Dieser wird hier festgelegt: Systemeinstellungen > Allgemein > Standard-Webbrowser. Eine Einstellung, die anschließend immer dann greift, wenn Web-Links in PDF-Dokumenten, Nachrichten oder E-Mails angeklickt werden und den Browser öffnen.

Wollt ihr euch nicht festlegen, dann werft einen Blick auf den Browserosaurus. Habt ihr diesen zum Standard-Webbrowser gemacht, dann öffnet sich nach dem Link-Klick ein Auswahlfenster, in dem ihr per Mauszeiger oder Tastenkürzel festlegen könnt, welcher der installierten Browser den aktuell angewählten Link nun übernehmen soll.

Wozu man den Browserosaurus benötigen sollte? Zwielichtige Links müssen so nicht im Lieblings-Browser geöffnet werden, in dem ihr auf allen möglichen Webseiten eingeloggt seid. Anwender, die private und geschäftliche Accounts bei Amazon, YouTube und Co. über die Nutzung in zwei unterschiedlichen Browsern verwalten, können je nach Link-Typ ins private oder geschäftliche Profil hüpfen.

Browserosaurus könnt ihr in Version 9.2 hier aus dem Netz laden.