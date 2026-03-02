Brief, Chill oder Sweet: „Alexa, ändere deinen Persönlichkeitsstil“

Der Onlinehändler Amazon erweitert seinen Sprachassistenten Alexa+ um neue Einstellmöglichkeiten für den Antwortstil. Nutzer können künftig festlegen, in welchem Ton Alexa auf Fragen und Befehle reagiert. Zur Auswahl stehen drei Varianten mit den Bezeichnungen Brief, Chill und Sweet.



Die neue Funktion verändert nicht den Funktionsumfang der Sprachassistenz, sondern ausschließlich die Art der Kommunikation. Während „Brief“ auf kurze und sachliche Antworten setzt, wählt „Chill“ einen lockeren und dialogorientierten Stil. „Sweet“ formuliert Rückmeldungen betont freundlich und ermutigend. Die inhaltlichen Informationen bleiben identisch, lediglich Ausdruck und Ansprache unterscheiden sich.

Nach Angaben des Unternehmens reagiert Amazon damit auf Rückmeldungen von Anwendern, die sich eine stärker personalisierte Interaktion wünschen. Ein digitaler Assistent solle sich dem Kommunikationsstil seiner Nutzer anpassen können, heißt es seitens Amazon.

Fünf Dimensionen bestimmen die Tonalität

Technisch basiert die Anpassung auf mehreren Parametern, die miteinander kombiniert werden. Dazu zählen unter anderem Ausführlichkeit, emotionale Offenheit, Formalität, Direktheit und der Einsatz von Humor. Je nach gewähltem Stil werden diese Dimensionen unterschiedlich gewichtet. Eine knappe Antwort im Modus „Brief“ fällt entsprechend sachlich und direkt aus, während „Sweet“ stärker auf positive Formulierungen und Zuspruch setzt.

Die Umstellung erfolgt per Sprachbefehl oder in der Alexa App. Nutzer können den Stil jederzeit wechseln oder zur Standardeinstellung zurückkehren. Zusätzlich lassen sich verschiedene Stimmen auswählen, die mit dem jeweiligen Stil kombiniert werden können.

Alexa+ ist derzeit nur in den USA verfügbar und für Prime Mitglieder ohne Aufpreis nutzbar. Der Dienst ist neben kompatiblen Echo Geräten auch über einen Webzugang erreichbar. Hierzulande hat Amazon zwar zum Beta-Test eingeladen, noch sind uns jedoch keine deutschen Anwender bekannt, die den Zugang bereits erhalten haben.