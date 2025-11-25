ifun.de — Apple News seit 2001. 45 227 Artikel

Erste Nutzer eingeladen

Alexa+ in Deutschland: Amazon startet Beta-Tests
Alexa+ wird eher früher als später auch in Deutschland verfügbar sein. Amazon läutet die Beta-Phase für die erweiterte Version seiner Sprachassistentin ein. Ausgewählte Nutzer haben die Möglichkeit, ihr Interesse an der Teilnahme bis zum Monatsende zu bekunden.

Amazon hat Alexa+ im vergangenen Frühjahr angekündigt und wenig später damit begonnen, den Dienst schrittweise für amerikanische Nutzer bereitzustellen. Im Rahmen eines Abonnements werden dabei auf unterstützten Echo-Geräten zusätzliche Funktionen freigeschaltet. Insbesondere sollen dabei natürliche und längere Konversationen mit der Sprachassistentin möglich sein. Die erweiterte Version von Alexa soll dabei auch Zusammenhänge besser verarbeiten und – vergleichbar mit modernen KI-Bots – auch komplexere Anfragen verarbeiten können.

Konkret bedeutet dies, dass sich Alexa länger merken kann, worüber man gesprochen hat, und frühere Fragen und Antworten in die Gespräche mit einbezieht. Auf Geräten mit Bildschirm kann die Sprachassistentin zudem die Anzeige benutzen, um Inhalte wie Rezepte oder dergleichen besser aufzubereiten. Beispiele für die Anwendung von Alexa+ wären das Erstellen von Menü- oder Trainingsplänen.

Noch keine konkreten Infos zum Deutschlandstart

Alexa+ ist in den USA Bestandteil von Amazon Prime. Ohne Prime-Abo liegt der Monatspreis in den USA bei 19,99 Dollar. Für die Verwendung werden halbwegs aktuelle Echo-Geräte benötigt. Offiziell wurde hierzulande bislang aber weder der Preis noch das Startdatum für Alexa+ angekündigt. Die jetzt eingeläutete Beta-Phase lässt allerdings darauf schließen, dass wir spätestens im Frühjahr mehr zu diesem Thema erfahren.

Der gewöhnliche Leistungsumfang von Alexa soll auch nach dem Start von Alexa+ dauerhaft kostenlos bleiben. Dazu zählen Funktionen wie Wecker und Timer, die Musikwiedergabe, Routinen, Wetterinfos und Nachrichten.

25. Nov. 2025 um 14:10 Uhr von Chris


