Alexa+ ist jetzt für alle Nutzer in den USA verfügbar

Alexa+ steht in den USA nun für alle Nutzer zur Verfügung. Prime-Mitglieder können die erweiterten Sprachassistenzfunktionen ohne Aufpreis nutzen. Ansonsten wird von Amazon ein Monatspreis in Höhe von 19,99 Dollar angegeben.

Amazon hat Alexa+ vor einem Jahr vorgestellt und den Dienst seither im Rahmen deines geschlossenen Beta-Programms getestet und weiterentwickelt. Nutzer können wahlweise per Sprache oder per Text mit Alexa+ interagieren. Eine wesentliche Verbesserung des Funktionsumfangs besteht darin, dass Alexa+ auch über längere Zeiträume hinweg Inhalte und Zusammenhänge berücksichtigen kann, was fortlaufende Gespräche erleichtern soll.

Die Weiterentwicklung der Sprachassistentin Alexa soll nicht nur einfache Sprachbefehle ausführen, sondern auch komplexe Aufgaben übernehmen können. Dazu zählen Recherchen, Termin- und Aufgabenverwaltung sowie Zusammenfassungen längerer Inhalte. Kunden hätten die Funktionen von Alexa+ ansonsten auch eingesetzt, um komplexere Aufgaben zu erledigen, darunter die Bestellung von Essen zum Mitnehmen, die Restaurantsuche inklusive Reservierungen oder die Planung von Dienstleistungen wie Hausreparaturen.

Die im Rahmen der Testphase gesammelten Erfahrungen haben laut Amazon gezeigt, dass Nutzer Alexa+ verstärkt für organisatorische Aufgaben einsetzen. Dazu gehören das Verwalten von Familienkalendern, das Planen von Mahlzeiten oder die Steuerung vernetzter Geräte im Haushalt.

Kein Termin für Deutschlandstart

Technisch basiert Alexa+ auf einer neuen Systemarchitektur, die neben den Nova-Sprachmodellen von Amazon auch Claude von Anthropic verwendet. Amazon betont, dass das Angebot schrittweise weiterentwickelt wird. Konkrete Aussagen zu einem internationalen Start oder zur Verfügbarkeit außerhalb der USA machte das Unternehmen zunächst nicht.

Nutzer, die weder für Amazon Prime noch für Alexa+ bezahlen wollen, können den neuen Dienst über eine Chat-Funktion in der Alexa-App oder auf Alexa.com ausprobieren. Amazon macht keinerlei Angaben, wann Alexa+ in weiteren Ländern verfügbar ist. In Deutschland läuft immerhin schon seit mehreren Monaten ein geschlossener Beta-Test.