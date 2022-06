Breitbandmessung: Bundesnetzagentur veröffentlicht Ergebnisse

Als Faustregel gilt: Je höher die maximal beworbene Datenübertragungsrate, um so geringer der Anteil an Nutzern, der diese erreichen konnte.

Dabei zeigen die jetzt veröffentlichten Werte, was allgemein bekannt ist: Deutsche Internetanschlüsse haben noch massives Spiel nach oben. So gelang es lediglich 36,5 Prozent der Nutzer von Breitbandmessung die vertraglich vereinbarte maximale Datenübertragungsrate zu erreichen.

