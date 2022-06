Apples MagSafe-Kabel künftig passend zur MacBook-Farbe

Ein nettes Detail im Zusammenhang mit dem neu von Apple vorgestellten MacBook Air M2 ist die Tatsache, dass auch das mitgelieferte MagSafe-3-Kabel in der Farbe des Notebooks gehalten ist. Damit verbunden bietet Apple künftig auch die Möglichkeit, das Kabel für sich – als Ersatz oder auch zusätzlich – passend zur Gehäusefarbe des MacBook Air nachzubestellen.

In Vorbereitung auf den anstehenden Verkaufsstart es MacBook Air M2 findet sich auch Apples USB-C auf MagSafe 3 Kabel mit zwei Metern Länge jetzt in vier verschiedenen Farben im Onlineshop von Apple gelistet. Alternativ zu der Standardausführung in Silber bietet Apple das Kabel in Zukunft auch in Space Grau, Polarstern und Mitternacht an, also jenen Farben, in denen man auch das neue MacBook Air bestellen kann. Preislich liegt das Kabel mit 55 Euro auf normalem Apple-Niveau, bedenkt man, dass der Magnetstecker mit einer LED ausgestattet und das Kabel mit Nylon ummantelt ist.

Über einen konkreten Termin zum Verkaufsstart schweigt sich Apple weiterhin aus. Das neue MacBook Air M2 wie auch das Ersatzkabel sind mit dem Zusatz „Bald verfügbar“ gelistet. Apple hat das Notebook am Montag vergangener Woche vorgestellt und lediglich angekündigt, dass die ersten Bestellungen im Monat Juli ausgeliefert werden.

Apple feiert die MagSafe-Wiederbelebung

Das neue MacBook Air mit M2-Prozessor wird zu Preisen ab 1.499 Euro bei Apple erhältlich sein und verfügt neben dem neuen MagSafe-3-Anschluss auch über zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Im Zusammenhang mit der Rückkehr von MagSafe können wir ein Schmunzeln nicht unterdrücken, fiel das von Apples Notebook-Kunden geliebte Ladesystem doch unter Protesten dem „Alls muss dünner werden“-Wahn von Apples altem Chef-Designer zum Opfer. Liest man Apples Ankündigung zur Rückkehr des Anschlusses, so könnte man allerdings meinen, es handle sich hier um eine revolutionäre Neuentwicklung des Herstellers: