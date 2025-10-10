Ab Februar 2026: Bose klemmt SoundTouch-Lautsprecher ab

Bose wird zum 18. Februar 2026 den Cloud-Support für alle Produkte der SoundTouch-Reihe einstellen. Bis dahin lassen sich die Lautsprecher weiterhin wie gewohnt verwenden, inklusive Zugriff auf Musikdienste über die SoundTouch-App.

App und Streaming-Diensten fallen weg

Nach diesem Stichtag entfallen jedoch zentrale Funktionen. Dazu zählen das integrierte Streaming von Diensten wie Spotify oder TuneIn sowie die Multiroom-Wiedergabe. Auch die SoundTouch-App selbst wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr funktionieren und kann dann nicht länger zur Steuerung genutzt werden.

Die betroffenen Produkte waren erstmals 2013 eingeführt worden, im Frühjahr 2020 hatte der Hersteller bei einigen Modellen noch AirPlay 2 per Software-Update nachgerüstet. Bose verweist auf die Weiterentwicklung der zugrunde liegenden Technologien und begründet den Schritt damit, dass der Betrieb der damaligen Cloud-Infrastruktur langfristig nicht mehr möglich sei.

Für Kunden bedeutet dies, dass künftig nur noch lokale Wiedergabeoptionen wie Bluetooth, AUX oder HDMI zur Verfügung stehen, sofern die Geräte diese Schnittstellen überhaupt unterstützen. Eine alternative App-Lösung oder Ersatzplattform ist nach Angaben des Unternehmens nicht vorgesehen.

Geräte mit Einschränkungen weiterhin nutzbar

Einzelne Lautsprecher wie die Modelle SoundTouch 10, 20 oder 30 können auch nach dem Abschalten des Cloud-Dienstes weiter verwendet werden. Voraussetzung ist, dass sie mit einer externen Quelle verbunden sind.

Auch bei Heimkino-Produkten wie dem Lifestyle 650 oder dem SoundTouch 300 Soundbar sollen HDMI- und Bluetooth-Verbindungen bestehen bleiben. Die Nutzung der gespeicherten Presets ist teilweise weiterhin möglich, kann aber nicht mehr angepasst werden, sobald die App deaktiviert ist.

Persönliche Daten und Nutzungsinformationen, die im Zusammenhang mit SoundTouch-Produkten erhoben wurden, sollen laut Bose bis zum 25. Februar 2026 gelöscht werden. Das Benutzerkonto bleibt bestehen, sofern es mit weiteren Bose-Produkten verknüpft ist. Weitere Informationen und Hilfestellungen zum Übergang stellt der Hersteller auf seiner Support-Website bereit.