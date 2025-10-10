Streaming-Funktionen entfallen vollständig
Ab Februar 2026: Bose klemmt SoundTouch-Lautsprecher ab
Bose wird zum 18. Februar 2026 den Cloud-Support für alle Produkte der SoundTouch-Reihe einstellen. Bis dahin lassen sich die Lautsprecher weiterhin wie gewohnt verwenden, inklusive Zugriff auf Musikdienste über die SoundTouch-App.
App und Streaming-Diensten fallen weg
Nach diesem Stichtag entfallen jedoch zentrale Funktionen. Dazu zählen das integrierte Streaming von Diensten wie Spotify oder TuneIn sowie die Multiroom-Wiedergabe. Auch die SoundTouch-App selbst wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr funktionieren und kann dann nicht länger zur Steuerung genutzt werden.
Die betroffenen Produkte waren erstmals 2013 eingeführt worden, im Frühjahr 2020 hatte der Hersteller bei einigen Modellen noch AirPlay 2 per Software-Update nachgerüstet. Bose verweist auf die Weiterentwicklung der zugrunde liegenden Technologien und begründet den Schritt damit, dass der Betrieb der damaligen Cloud-Infrastruktur langfristig nicht mehr möglich sei.
Für Kunden bedeutet dies, dass künftig nur noch lokale Wiedergabeoptionen wie Bluetooth, AUX oder HDMI zur Verfügung stehen, sofern die Geräte diese Schnittstellen überhaupt unterstützen. Eine alternative App-Lösung oder Ersatzplattform ist nach Angaben des Unternehmens nicht vorgesehen.
Geräte mit Einschränkungen weiterhin nutzbar
Einzelne Lautsprecher wie die Modelle SoundTouch 10, 20 oder 30 können auch nach dem Abschalten des Cloud-Dienstes weiter verwendet werden. Voraussetzung ist, dass sie mit einer externen Quelle verbunden sind.
Auch bei Heimkino-Produkten wie dem Lifestyle 650 oder dem SoundTouch 300 Soundbar sollen HDMI- und Bluetooth-Verbindungen bestehen bleiben. Die Nutzung der gespeicherten Presets ist teilweise weiterhin möglich, kann aber nicht mehr angepasst werden, sobald die App deaktiviert ist.
Persönliche Daten und Nutzungsinformationen, die im Zusammenhang mit SoundTouch-Produkten erhoben wurden, sollen laut Bose bis zum 25. Februar 2026 gelöscht werden. Das Benutzerkonto bleibt bestehen, sofern es mit weiteren Bose-Produkten verknüpft ist. Weitere Informationen und Hilfestellungen zum Übergang stellt der Hersteller auf seiner Support-Website bereit.
Entwickler: Bose Corporation
Laden
Liebe EU, nehmt euch solcher Dinge dringend an. Es kann nicht sein, dass man bald täglich lesen muss, dass dieses oder jenes völlig fehlerfrei laufende Gerät in den Müll muss, weil der Hersteller keinen Bock mehr drauf hat
+1000
Man könnte ja hier wohl auch mit der Kompatibiliät mit anderen Steuerungssystemen argumentieren. So, wie man es ständig bei neuen Features bei Apple auch macht…
Danke für die Info, das gibt eine gepfefferte Mail an Bose.
Absolut berechtigt und verständlich. Allerdings fürchte ich, dass die Mail bei Bose sowieso ignoriert und gelöscht wird.
Uiuiui. Die zittern da jetzt schon.
Wenn, dann niesen Sie im voraus jetzt schon….
Landet im Spam
Damit ist Bose für mich für immer raus – hab mehrere SoundTouch 10 und die sind dann alle Elektroschrott da diese ausschließlich über TuneIn WebRadio verwenden. Schade
+1
Nie wieder Bose, landet bei mir auf die Blacklist. Da tummeln sich schon einige
Ich habe mich schon gewundert dass sie es immer noch unterstützen und hatte mit diesem Schritt eigentlich schon früher gerechnet.
Die Lautsprecher gehen ja noch aber der Verlust des direkten Streamings ist schon schmerzhaft. Mal sehen was ich mache.
+ 1
Zitat: „dass der Betrieb der damaligen Cloud-Infrastruktur langfristig nicht mehr möglich sei.“
Das glaub ich nicht. Wird vermutlich einfach nur eine VM sein, die auf irgend einem Hypervisor läuft. Wieso soll das nicht möglich sein, das weiter zu betreiben?
Weils Geld kostet?
Es muß langfristig ein Umdenken stattfinden, daß die Hersteller ihre Produkte öffnen und dann über lokale Webinterfaces weiter betreibbar bleiben.
Überall liest man was über Umweltschutz, Abgaswerte, Strom aus Erneugerbaren usw… Und dann kommen Hersteller auf die Idee den „Stecker“ zu ziehen und reihenweise Produkte zu Elektroschrott zu erklären, nur weil sie das so wollen.
Ich möchte wirklich wissen, wie viele sich auf die lokalen Parameter wie Aux und HDMI beschränken werden. Meist wird ein anderes Produkt gekauft, was auch nur von 12 bis zum Läuten hält oder unterstützt wird.
Ein Grund in Zukunft kein Bose mehr zu kaufen. Ein Frechheit die App abzuschalten. Eigentlich hätte sie weiter funktionieren müssen. Bose kommt bei mir auf die Liste der Hersteller, von denen ich nichts mehr kaufe.
Ja so ist das, wenn man abhängig von einer Cloud ist. Alle Audio- und Videowiedergabe-Geräte müssen lokal funktionieren sonst kaufe ich es nicht.
Die funktionieren doch lokal, aber Airplay und Streaming ist halt nicht lokal…
Sympathisch..
Man könnte die Schnittstellen ja auch freigeben, dass sich die Besitzer mit Opensource oder eigenen Bastellösungen aushelfen könnten. Aber man macht sich lieber unbeliebt.
Deswegen, Kauf ich mir nichts mehr. Klang ist echt gut für mich, die Software und alles was sie draus machen ist kundenunfreundlich.
+1
Gut, dass ich das vor meinem Kauf von weiterer Bose Hardware erfahre und ich kann nur hoffen, dass die SmartHome Geräte kein ähnliches Schicksal erfahren müssen…
Wo kann ich bei der Sammelklage unterschreiben….
Ich habe hier zwei SA-5 Verstärker, die hoffentlich noch via AirPlay nach Februar 26 weiter funktionieren.Da AirPlay lokal im Netzwerk ist.
Tja, deswegen habe ich Sonos :P
Bei Sonos ist doch ebenfalls alles über die Cloud! Das ist ja das Problem mit Sonos, vor der Cloud war Sonos super, jetzt wohl nicht mehr.
Bitte großzügiges Bose-bashing wie bei Sonos starten. Das ist ja sogar noch bescheidener.
Habe bei meinen Eltern damals die SoundTouch10 eingeführt und (unabhängig von den evtl. Kosten für andere Geräte) die Herrschaften > 80 Jahre an andere Bedienung zu gewöhnen ist mit Dauersupport verbunden.
Aber tatsächlich mit dem Glauben das es lebenslang funktioniert ? Das ist etwas blauäugig gewesen. 12 Jahre gab es jetzt das System.
… und wieder mal Bose! Ich habe jahrelang auf die relativ gute Soundqualität geschworen. Aber mit dem einstellen von Support sowie SW Updates für Produkte, bin ich raus. Was für ein Jammer verein sind diese jetzt.
Bose und relativ gute soundqualität?
Schade das du noch nie gute Lautsprecher hören durftest
Der Support wird nicht eingestellt, lediglich die Streaming Plattform.
Was sollen die denn sonst noch Supporten? Sollen sie mir Reinigungstipps geben?
Damit bleibt doch, trotz aller Kritik, nur Sonos als multiroom Lösung, oder?
Yamaha hat doch auch zwei Speaker, aber dazu habe ich keine Erfahrungen.
Anbieter von Produkten, die nahezu ausschließlich mit Cloud Diensten funktionieren, sollten rechtlich verpflichtet werden eine Mindestverfügbarkeit der Clouddienste zu garantieren. Wenn ich sehe, dass der Hersteller nur 2-3 Jahre den Dienst garantiert, werde ich einen Bogen um deren Produkte machen. Wenn die 10+ Jahre garantieren, kann man den Kauf in Erwägung ziehen. So regelt das der Markt und der Verbraucher weiß, ob er nach kurzer Betriebsdauer mit Elektroschrott rechnen muss oder nicht.
Soundtouch wurde 2013 eingeführt. Das sind mal 12 Jahre. Es funktioniert weiterhin AUX und Bluetooth. Lediglich das streamen über die App fällt flach. Für mich ist das okay.
Naja eingeführt ja aber verkauft bis 2020
Ich hoffe die Gebrauchtspreise für die S10 sinken, ich würde noch welche kaufen ;-)
Bei aller Liebe in den letzten Jahren, die ich hier lese. Es kommt nichts Eigenes mehr, nur noch abgeschrirebene Inhalte, die schon Stunden oder Tage vorher von anderen Seiten gebracht worden sind. Ist das dieser Journalismus, von dem alle sprechen?
Ich lese aus dem Artikel nicht eindeutig heraus, ob eine AirPlay Verbindung weiterhin möglich sein wird. Nach meinem Verständnis ist das eine lokale Verneinung. Vielleicht kann hier jemand Klarheit schaffen?
Normalerweise sollte AirPlay weiterlaufen, da dieses Protokoll keine Cloud benötigt.
Danke, das denke ich auch so.
Wow… hatte damals , vor einige Jahren zwischen Sonos und Bose überlegt .. Bose hatte mir damals vom
Funktionsumfang besser gefallen, das Marketing von Sonos hat mich dann zu ihnen getrieben. Obwohl ich Sonos hasse, ist es für den Moment dann doch besser gewesen zu Sonos zu gehen. Obwohl es da auch stinkt … die App ist immer noch die absolute Katastrophe. Zum Glück gibt es Sonify. Aber nach EOT wechsele ich wieder zu klassischen Receiver mit multiroom Funktionen. Auch wenn es weniger Funktionen sind. Die laufen dann einfach länger mit FB und mehr Lokal. Im schlimmsten Fall stecke ich Dann wieder mein iPod classic an. :D back to the roots
Mein 17 Jahre alter Onkyo-Bolide mit THX-Ultra läuft und läuft… Alles was ne App benötigt macht einen großen Bogen um unseren Haushalt.
Ich habe 3 von den 10er im Einsatz. Nur 1 kann AirPlay. Mir war bei Kauf nicht bewußt, dass ich abhängig bin von einem Server. TuneIn läuft ja auch auf jedem PC. Warum nicht dann auch auf diesem Gerät? Da ich keine andere Verwendung als Radio hören habe, sind die 3 dann nutzlos. Meine beide min. 30 Jahre alten Wave Radio laufen immer noch einwandfrei. Das ist Bose wahrscheinlich zu lange.
Puh, ein Glück habe ich Sonos.
Da funktionieren meine alten Play:3 und Play:1 von 2013 noch. Hoffe, die nehmen sich kein Beispiel an Bose.
So ein Mist. 600€ hat seinerzeit die 30 gekostet, zum Glück noch mit Airplay. Und ab Febr. soll dann mal eben die Bassregulierung nicht mehr möglich sein. So ein Sche***. Hab gerne Podcast und Co drüber gehört, wo ich nicht zwingend den Nachbarn teil haben möchte. Nun muss er wohl in Zukunft mithören.
Absolute Frechheit.
Nehmt euch doch alle ein Taschentuch.