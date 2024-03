BOOX Note Air3 C: Farbiges E-Paper-Tablet mit Handschrifterkennung

Der für seine E-Book-Lesegeräte bekannte Anbieter BOOX bot mit dem Note Air2 schon früh ein E-Paper-Tablet an, das mit einem Eingabestift ausgeliefert wurde und sich damit vor allem zum Setzen von Anmerkungen in Dokumenten, für handschriftliche Eingaben und zum Lesen längerer Texte ausgezeichnet hat. Mit der Note Air3-Serie liegt nun die nächste Generation E-Paper-Tablet vor und konkurriert auf Augenhöhe mit Amazons Kindle Scribe.

Note Air3 und Note Air3 C

BOOX bietet in diesem Jahr zwei Modelle des Note Air3 an: Neben dem regulären Note Air3, das mit einem Monochrom-Display und einer Auflösung von 1404 px x 1872 px (227 Pixel pro Zoll) für 449,99 Euro angeboten wird, steht mit dem Note Air3 C auch eine Farbvariante zur Verfügung, die für 549,99 Euro verfügbar ist.

Im Schwarz-Weiß-Betrieb kommt das Note Air3 C auf eine Auflösung von 2480 px x 1860 px (300 Pixel pro Zoll), während der Farbausgabe sind noch 1240 px x 930 px (150 Pixel pro Zoll) möglich.

Vom Display abgesehen, das sich beim Note Air3 C auch spürbar schneller aktualisieren soll, nehmen sich die beiden Modelle ansonsten nicht viel. Beide Geräte werden von Android 12 angetrieben, besitzen einen MicroSD-Kartensteckplatz, sind knapp sechs Millimeter dick und bringen es auf kontinuierliche Akkulaufzeiten von acht Stunden (bei voller Display-Beleuchtung) bis zu sechzehn Stunden (bei inaktiver Display-Beleuchtung).

Handschrifterkennung, Case und Eingabestift

Beide Geräte der Note Air3-Serie verfügen über eine Handschrifterkennung, die per Stift vorgenommene Eingaben automatisch in bearbeitbaren Text umwandelt und setzen auf 10,3 Zoll große E-Ink-Displays, bei der C-Variante kommt darüber hinaus ein Vollfarb-Display „im Pastell-Look“ zum Einsatz.

Die beiden Modellvarianten sind ab sofort über Amazon erhältlich und werden mit zehn Gigabyte kostenlosem Cloud-Speicher angeboten. Die Note Air3-Serie unterstützt zahlreiche E-Book- und Dokumenten-Formate (darunter PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT und PPTX), kann Bilddateien wie PNG, JPG, BMP und TIFF anzeigen und MP3-Dateien wiedergeben.