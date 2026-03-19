IKEA und Matter: Das günstige Smart Home kämpft mit technischen Hürden

Das schwedische Möbelhaus IKEA wollte mit seiner neuen Reihe günstiger Smart-Home-Geräte eigentlich zeigen, dass die vernetzte Technik nicht nur günstig angeboten werden, sondern auch einfach und anbieterunabhängig funktionieren kann.

Sensoren, Lampen, Steckdosen und Fernbedienungen sollten sich dank des branchenübergreifenden Matter-Standards und der Funktechnik Thread problemlos in bestehende Smart-Home-Setups mit Apple Home oder Amazon Alexa integrieren lassen.

In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Viele Nutzer berichten von Schwierigkeiten beim Einrichten und bei der Verbindung der Geräte. Auch in Tests traten wiederholt Probleme auf, insbesondere beim Koppeln mit Apples Plattform, dies berichtet das US-Magazin The Verge. Teilweise halfen ungewöhnliche Umwege, etwa der Wechsel des zentralen Steuergeräts im Haushalt. Andere Geräte ließen sich wiederum problemlos mit Android und Google Home verbinden, was auf Unterschiede zwischen den Plattformen hinweist.

Die Probleme betreffen nicht nur einzelne Fälle. In Onlineforen häufen sich Hinweise auf fehlerhafte Verbindungen, fehlgeschlagene Installationen und instabile Netzwerke. Oft werden komplexe Lösungen empfohlen, etwa Änderungen an Router-Einstellungen oder das Aktivieren von IPv6, das für Matter und Thread erforderlich ist.

Technische Ursachen und strukturelle Schwächen

Die Schwierigkeiten deuten auf ein grundlegendes Problem hin. Matter sollte eigentlich dafür sorgen, dass Geräte verschiedener Hersteller ohne zusätzliche Anpassungen zusammenarbeiten. Tatsächlich müssen Hersteller ihre Produkte weiterhin gezielt für jede Plattform optimieren. Unterschiede in Software, Netzwerken und Apps führen dazu, dass identische Geräte je nach Umgebung unterschiedlich funktionieren.

Hinzu kommt die Rolle von Thread. Der Funkstandard arbeitet als lokales Mesh-Netzwerk, in dem Geräte miteinander kommunizieren. Dafür sind sogenannte Border Router nötig, etwa in Form von Apple TV, Smart Speakern oder Routern. In vielen Haushalten existieren mehrere solcher Knotenpunkte, die nicht immer reibungslos zusammenarbeiten. Auch die Reihenfolge beim Kauf kann eine Rolle spielen. Batteriebetriebene Sensoren benötigen stromversorgte Geräte als Signalverstärker. Fehlen diese, kann das Netzwerk instabil werden.

IKEA hat nachgebessert

IKEA hat inzwischen mit mit Software-Updates für seinen Dirigera-Hub reagiert und bietet neue Diagnosefunktionen in der eigenen App an. Diese sollen das Netzwerk stabilisieren und Fehler beim Einrichten reduzieren. Erste Verbesserungen sind bereits erkennbar, wirklich zuverlässig scheinen die neuen Komponenten jedoch noch immer nicht zu arbeiten.

Das Thread-Diagnose-Tool in der IKEA Home Smart App

Der Fall zeigt, dass die Idee eines universell kompatiblen Smart Homes noch nicht eingelöst ist. Solange große Plattformanbieter eigene Prioritäten verfolgen und die Abstimmung zwischen den Systemen begrenzt bleibt, müssen Nutzer weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Geräte lassen sich zwar grundsätzlich verbinden, doch der Weg dorthin ist oft komplizierter als vorgesehen.