Verbindungsprobleme trotz einheitlichem Standard
IKEA und Matter: Das günstige Smart Home kämpft mit technischen Hürden
Das schwedische Möbelhaus IKEA wollte mit seiner neuen Reihe günstiger Smart-Home-Geräte eigentlich zeigen, dass die vernetzte Technik nicht nur günstig angeboten werden, sondern auch einfach und anbieterunabhängig funktionieren kann.
Sensoren, Lampen, Steckdosen und Fernbedienungen sollten sich dank des branchenübergreifenden Matter-Standards und der Funktechnik Thread problemlos in bestehende Smart-Home-Setups mit Apple Home oder Amazon Alexa integrieren lassen.
In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Viele Nutzer berichten von Schwierigkeiten beim Einrichten und bei der Verbindung der Geräte. Auch in Tests traten wiederholt Probleme auf, insbesondere beim Koppeln mit Apples Plattform, dies berichtet das US-Magazin The Verge. Teilweise halfen ungewöhnliche Umwege, etwa der Wechsel des zentralen Steuergeräts im Haushalt. Andere Geräte ließen sich wiederum problemlos mit Android und Google Home verbinden, was auf Unterschiede zwischen den Plattformen hinweist.
Die Probleme betreffen nicht nur einzelne Fälle. In Onlineforen häufen sich Hinweise auf fehlerhafte Verbindungen, fehlgeschlagene Installationen und instabile Netzwerke. Oft werden komplexe Lösungen empfohlen, etwa Änderungen an Router-Einstellungen oder das Aktivieren von IPv6, das für Matter und Thread erforderlich ist.
Technische Ursachen und strukturelle Schwächen
Die Schwierigkeiten deuten auf ein grundlegendes Problem hin. Matter sollte eigentlich dafür sorgen, dass Geräte verschiedener Hersteller ohne zusätzliche Anpassungen zusammenarbeiten. Tatsächlich müssen Hersteller ihre Produkte weiterhin gezielt für jede Plattform optimieren. Unterschiede in Software, Netzwerken und Apps führen dazu, dass identische Geräte je nach Umgebung unterschiedlich funktionieren.
Hinzu kommt die Rolle von Thread. Der Funkstandard arbeitet als lokales Mesh-Netzwerk, in dem Geräte miteinander kommunizieren. Dafür sind sogenannte Border Router nötig, etwa in Form von Apple TV, Smart Speakern oder Routern. In vielen Haushalten existieren mehrere solcher Knotenpunkte, die nicht immer reibungslos zusammenarbeiten. Auch die Reihenfolge beim Kauf kann eine Rolle spielen. Batteriebetriebene Sensoren benötigen stromversorgte Geräte als Signalverstärker. Fehlen diese, kann das Netzwerk instabil werden.
IKEA hat nachgebessert
IKEA hat inzwischen mit mit Software-Updates für seinen Dirigera-Hub reagiert und bietet neue Diagnosefunktionen in der eigenen App an. Diese sollen das Netzwerk stabilisieren und Fehler beim Einrichten reduzieren. Erste Verbesserungen sind bereits erkennbar, wirklich zuverlässig scheinen die neuen Komponenten jedoch noch immer nicht zu arbeiten.
Das Thread-Diagnose-Tool in der IKEA Home Smart App
Der Fall zeigt, dass die Idee eines universell kompatiblen Smart Homes noch nicht eingelöst ist. Solange große Plattformanbieter eigene Prioritäten verfolgen und die Abstimmung zwischen den Systemen begrenzt bleibt, müssen Nutzer weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Geräte lassen sich zwar grundsätzlich verbinden, doch der Weg dorthin ist oft komplizierter als vorgesehen.
An die Leute die Probleme damit haben: Welche Plattform nutzt ihr?
In Apple Home (HomePod mini) läuft bei mir alles zuverlässig.
Das ist ein IPV6 Problem und damit eher vom Router und dem Provider abhängig (Prefix Deligation).
Also meine sind primär mit dem iPod mini verbunden. Die Verbindung selbst hat ohne Probleme funktioniert. Sie verlieren aber sehr häufig die Verbindung oder reagieren einfach nicht. Das betrifft beide Schalter, von denen ich mehrere habe. Das Thermometer scheint zu zuverlässige und tut seine Arbeit im Kühlschrank. Aber hier sind halt auch keine gezielten Aktion mit Verbunden und temporäre Verbindungsabbrüche fallen somit eigentlich gar nicht auf.
Du hast TIMMERFLOTTE im Kühlschrank? Coole Idee!
Bei mir machte es Probleme
(Thread boarder router erforderlich) beim versuch den neuen raumluftsensor zu koppeln. Ich hab den dirigera Hub, einen appleTV 4K (1. gen) und netzwerk von unifi
Bin auch bissl genervt mit der SmartHome wüste… Habe HomeAssistant. Habe Geräte mit Zigbee (laufen 1A) und Geräte mit Matter (mal über WLAN und mal über Thread) – Die ThreadGeräte sind ein Mysterium.
Habe da ein Aqara SmartSchloss per Thread mit HA verbunden….Dann dort geshared um es in mein Apple Home zu bekommen (hab keine Apple Zentrale) … Das hat zwar funktioniert, aber ein weiteres Teilen damit meine Frau ebenfalls per Handy/Watch öffnen kann geht nicht, weil dann meines nicht mehr genommen wird. Und dann plötzlich ist das Gerät nicht mehr in Apple Home oder HomeAssistant funktionabel.
Ich bin Netzwerker. Ich würde behaupten ich habe ganz grob Ahnung, aber das Thema nervt mich einfach nur
Matter over Thread nutzt IPV6.
Es gibt zwei Phasen beim zufügen eines neuen Gerätes:
– Verbinden
– Konfigurieren
Fehler in der LAN/WLAN Konfiguration von IPV6 zeigen sich dann in den jeweiligen Phasen mit unterschiedlichen Symptomen.
Es gibt bei YouTube Videos die z.B. für Unifi genau zeigen was vorhanden sein muss.
Hier alles im Detail zu erläutern und auf jede Frage zu antworten macht keinen Sinn.
Treten die Probleme unabhängig vom Hub auf? Auch mit Home Assistant?
Ja.
Mittlerweile sind die Ursachen geklärt- IPV6 ist nicht überall korrekt konfiguriert.
Ich nutze HA ich hatte nur mit einem Taster leichte Kopplungs Problem. Einmal Rest dann ging’s. Hab 9 Geräte (Taster fenstersensoren und Temperatursensoren)
Ja, wobei Home Assistant in der Community darauf hinweist, dass die Probleme an einem nicht richtig konfigurierten Netzwerk liegen oder daran, dass manche Router/Switches nicht richtig mit dem nötigen Broadcast umgehen (können). Unifi wurde als Beispiel genannt und empfohlen, keine VLANs zu nutzen sondern alle Geräte im Management VLAN1 zu haben. Was ein schlechter Witz ist für unsichere IoT Geräte, die gern permanent nach Hause funken.
Ich selbst nutze Unifi und jetzt läuft alles gut im IoT VLAN, auch Ikea Fenstersensoren. Richtig Probleme haben bei mir die letzten Versionen des Matter Server in Home Assistant gemacht. Ein Zurückrollen von 8.3.x auf die letzte Version 8.2.2 hat Instant alles wieder zum Laufen gebracht. Mir scheint, dass beim Umstieg des Matter Server in HA auf eine neue Softwarebasis nicht alles so rund läuft. Und dabei habe ich den Beta-Pfad hier wieder verlassen.
Hab weiter oben noch über Probleme mit HA und Thread geschrieben, jetzt lese ich deinen Beitrag. Könnte gut möglich sein, dass es erst nach einem Update aufgetreten ist, das ist mir erst zu spät aufgefallen … Das werde ich mal testen. Danke dir
Naja in 10 Jahren wenn es vielleicht mal funktioniert, kann man mal darüber nachdenken ob man umsteigt.
Ach Nee, dann gibt es bestimmt Matter 3 was dann auch wieder nicht funktioniert.
Ja Sarkasmus, aber wie kann es sein das ein System über so viele Jahre nicht einfach funktioniert.
Das ist Quatsch. Den Matter-Support im Ikea Dirigera gibt es erst seit Juli 2025 – und war Anfangs auch nur Beta. Und die ersten Matter-Geräte von Ikea gibt es erst seit Dezember 2025.
Beim Timmerflotte Temperatur- und Feuchtigkeitssensor von IKEA ist mir die miserable WLAN-Anbindung aufgefallen. Im Keller hat der zuverlässig keinen Kontakt, während die Sensoren von Netatmo und Meross zuverlässig und konstant im Keller Empfang haben.
Timmerflotte hat aber gar kein WLAN, sondern Thread. Und Netatmo hat auch kein WLAN bei den einzelnen Sensoren, sondern 433 oder 866 MHz. Also man kann die einen nicht mit den andern wirklich vergleichen.
Könnte daran liegen das Timmerflotte per Thread funkt. Vielleicht hilft dir ein Thread Router (in der Regel alles was Thread kann und dauerhaft am Strom hängt) zwischen Boarder-Router und Timmerflotte
Ich habe meine thread Geräte von IKEA, Testweise primär mal bei Apple mal bei Amazon und mal bei Home Assistant eingebucht und dann für die anderen Plattform freigegeben. Aber es gibt immer wieder Probleme. Man kann die Alexa die Lampe nicht erreichen mal Home Assistant nicht. Und andermal wieder Apple nicht. Irgendwie klappt das mit dieser plattformübergreifenden Funktionalität noch nicht wirklich. In irgendeiner Plattform ist meistens die Lampe von IKEA offline, während sie in den anderen Plattformen aber funktioniert. Diese Probleme habe ich mit Zigbee nie gehabt, obwohl man das wahrscheinlich auch nicht ganz vergleichen kann. Aber diese Probleme habe ich auch mit den WLAN Matter-geräten von Meross nicht ganz so stark, aber auch immer mal wieder. Wie gesagt, es ist egal, in welcher Plattform die Geräte primär angemeldet sind. Vielleicht ist der Funk Standard doch nicht so optimal. Obwohl ich auch genug Repeater beziehungsweise bei thread nennt sich das Herr Router habe.
Ich habe selber viel Smarthome – und auch ein wenig was von IKEA.
Das große Problem was es gibt ist, dass trotz Matter/Thread noch immer jeder sein eigenes Süppchen braut.
Apple lässt nicht jeden in das Thread-Netzwerk und wenn dann nur auf bestimmte Art und Weise.
Bedeutet:
EVE kommt ohne Probleme rein. Es ist Teil vom Apple-Thread.
IKEA kann sich zur Zeit NICHT mit dem Apple Thread-Netzwerk verbinden. Dazu müsste Apple die Thread-ID zur Verfügung stellen, was sie nicht tun. Dadurch baut IKEA wiederum separat ein eigenes Thread-Netzwerk auf.
Die Folge: Mehrere Netze die nicht miteinander reden und nicht voneinander profitieren.
Erst wenn Apple Matter/Thread endlich vollumfänglich umsetzt, wird dieses Problem auch wirklich Geschichte. Bis dahin haben wir lediglich einen neuen Standard, der quasi nichts verbessert hat.
Tatsächlich laufen die Ikea Matter Geräte (Timmerflotte, Myggbett, Alpstuga und Myggspray) ziemlich gut in Ikea Smart Home, Home Assistant und Apple Home…
Einzig beim Einrichten hatte ich ein paar mal Probleme (einfach nochmal versuchen)
Eve hatte da am Anfang mit Thread und Matter bei mir mehr Probleme
Mit Apple Home und Home Assistant mit Thread via HomePod habe ich keine Probleme. Dafür hat sich eine Eve Steckdose verabschiedet und verbindet sich nicht mehr. Dafür funken die IKEA Komponenten zuverlässig.
Vorab: Ich bin neu im Smart Home Game und kenne mich noch nicht so gut aus.
Ich habe mehrere smarte Steckdosen im Einsatz. Diese sind matterfähig und ich habe sie in der Apple Home App eingerichtet. Das WLAN habe ich so konfiguriert, dass es sich in der Nacht ausschaltet. Da die Steckdosen wohl per WLAN kommunizieren, funktionieren sie am Morgen nicht mehr bzw. versuchen fieberhaft eine Verbindung aufzubauen. Der Home Pod Mini hat keine Probleme sich am Morgen neu zu verbinden. Liegt das an den Steckdosen? Müsste das WLAN dauerhaft angeschaltet sein?
Entschuldige die stumpfe Antwort, aber warum testest Du das nicht einfach?
Habe diese Temperatur Sensoren von Ikea – 3 Stück
Alle lassen sich nicht verbinden und tun derzeit Nix
Überlege zurückzugeben
Mit was verbindest Du die? Mit dem Hub? Batterie raus, wieder rein. Dann den Knopf mindestens 10 Sekunden lang drücken – bei 6 Temp Sensoren war das bei einem oder zwei bei mir auch… danach gings.