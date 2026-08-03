Roborock Qrevo 2 Pro: Neuer Saugroboter mit Matter

Roborock erweitert seine Qrevo-Reihe um den Qrevo 2 Pro. Der neue Saug- und Wischroboter ist ab sofort erhältlich, zunächst als weißes Set. Die schwarze Ausführung soll in Kürze folgen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 699,99 Euro.

Mit dem Qrevo 2 Pro platziert Roborock ein weiteres Modell unterhalb der eigenen Saros-Spitzenklasse, übernimmt aber mehrere Funktionen, die man inzwischen auch in der gehobenen Mittelklasse erwartet: hohe Saugleistung, rotierende Mopps, eine weitgehend selbst arbeitende Station und Smart-Home-Anbindung per Matter.

Damit setzt der Hersteller die Strategie fort, Funktionen aus teureren Geräten schrittweise in günstigere Baureihen zu schieben. Beim Qrevo Edge 2 war bereits zu sehen, dass Roborock diese Ausstattung nicht mehr ausschließlich den Flaggschiffen vorbehält.

Teppiche bleiben trocken, Mopps bleiben im Dock

Der Qrevo 2 Pro saugt mit bis zu 25.000 Pascal und kombiniert dies mit zwei rotierenden Wischmopps. Diese drehen sich laut Hersteller bis zu 200 Mal pro Minute. Für Hartböden ist damit die klassische Kombination aus Saugen und Wischen vorgesehen, während Teppiche gesondert behandelt werden.

Interessant ist dabei vor allem die Teppicherkennung. Erkennt der Roboter Teppichflächen, kann er die nassen Mopps vor der Teppichreinigung in der Dockingstation ablegen. Das ist praktischer als ein bloßes Anheben der Pads, weil Teppiche so nicht mit feuchten Mopps in Berührung kommen. Auf Wunsch erhöht der Carpet-Boost+-Modus zudem automatisch die Saugleistung. Für stärker verschmutzte Teppiche nennt Roborock zusätzlich eine Reinigung in zwei Richtungen.

Gegen Haare setzt der Hersteller auf ein Dual-Anti-Tangle-System für Haupt- und Seitenbürste. Haare sollen nicht aufgewickelt, sondern direkt eingesaugt werden. Diese Art der Bürstenpflege ist im Alltag relevanter als manche Laborangabe zur Saugleistung, denn verfilzte Bürsten zählen weiterhin zu den häufigsten Gründen, warum Saugroboter doch wieder händische Aufmerksamkeit verlangen. Auch beim Qrevo S Pro zeigte sich im Praxiseinsatz, dass eine unempfindliche Bürstenkonstruktion viel Wartungsarbeit sparen kann.

Für Ecken und Kanten bringt der Qrevo 2 Pro eine ausfahrende Seitenbürste sowie einen FlexiArm-Wischmopp mit. Der Mopp kann seitlich arbeiten und soll dadurch näher an Sockelleisten und Möbelfüße herankommen. Solche Details entscheiden oft darüber, ob nach der Roboterfahrt noch sichtbare Schmutzränder bleiben oder nicht.

Station wäscht mit 75 Grad heißem Wasser

Die Dockingstation übernimmt mehrere Wartungsaufgaben automatisch. Sie wäscht die Mopps mit bis zu 75 Grad heißem Wasser und trocknet sie anschließend mit 45 Grad warmer Luft. Damit sollen Gerüche reduziert werden. Außerdem entleert die Station den Staubbehälter und füllt Wasser nach. Den Staubbeutel gibt Roborock mit 2,5 Litern Fassungsvermögen an, ein Wechsel soll bis zu 65 Tage lang nicht nötig sein.

Für die Einbindung ins Smart Home unterstützt der Qrevo 2 Pro Matter, Amazon Alexa, Google Home und Siri. Wie bei anderen Roborock-Modellen dürfte die App für Karten, Sperrzonen und detaillierte Einstellungen weiterhin die wichtigste Schaltzentrale bleiben. Matter ist vor allem für grundlegende Steuerbefehle interessant. Diesen Ansatz kennen wir bereits vom Saros 20 Sonic, bei dem Apple Home zwar eingebunden wird, die Feinarbeit aber in der Roborock-App bleibt.

Der Qrevo 2 Pro misst 35,2 × 35,0 × 9,66 Zentimeter und wiegt 3,9 Kilogramm. Der Akku fasst 5.200 mAh, als Laufzeit im Ruhemodus nennt Roborock 253 Minuten.