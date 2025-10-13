Blossom Launcher vereint Funktionen aus Launchpad und Spotlight

Der Entwickler Jinyu Meng hat mit dem Blossom Launcher eine Mac-Anwendung vorgestellt, die Elemente des eingestellten Launchpad mit Funktionen der neuen Spotlight-Suche von macOS 26 Tahoe kombiniert. Die App ist zunächst als Beta-Version verfügbar und lässt sich bis auf Weiteres kostenlos laden und verwenden.

Die neue Spotlight-Suche von macOS Tahoe bietet unter anderem die Möglichkeit, eine Übersicht der auf dem jeweiligen Rechner verfügbaren Apps anzuzeigen, nach Kategorien zu sortieren und gezielt zu durchsuchen. Apple ist offenbar davon ausgegangen, dass die zuvor in macOS integrierte Standard-Anwendung Launchpad damit überflüssig wird und bietet die mit macOS 26 nicht mehr an.

An diesem Umstand stören sich allerdings zahlreiche Nutzer, denen insbesondere die in der neuen Spotlight-Suche bereitgestellten Sortierfunktionen nicht weit genug gehen. In den vergangenen Wochen sind daher zahlreiche alternative App-Launcher erschienen.

„Das Beste aus beiden Welten“

Auch der neue Blossom Launcher soll einen soliden Ersatz für das nicht mehr verfügbare Apple-Launchpad bieten. Der Entwickler beschränkt sich dabei allerdings nicht darauf, die ursprünglichen Funktionen der App bereitzustellen, sondern verknüpft diese mit seiner Meinung nach vorteilhaften Neuerungen aus der Spotlight-Suche von macOS Tahoe.

Nach dem gleichzeitigen Drücken von Alt- und Leertaste zeigt die App alle installierten Programme in einer übersichtlichen Kachel- oder Listenansicht an. Zusätzlich lassen sich Kategorien anlegen, Apps gruppieren, anpinnen oder ausblenden. Über Tastatur-Kurzbefehle können Nutzer diese Gruppen direkt öffnen oder zwischen ihnen wechseln.

Mindestens bis Jahresende kostenlos

Die neue Anwendung läuft unter macOS 15.2 Sequoia oder neuer und lässt sich mindestens bis Jahresende kostenlos nutzen. Wie der Entwickler mitteilt, wollte er die App eigentlich über den Mac App Store vertreiben. Apple verzögere die Freigabe jedoch und so habe er sich dazu entschlossen, Blossom Launcher zunächst zum direkten Download und kostenlos anzubieten.