UniFi UPS: Ubiquiti kündigt eigene Notstromlösungen an

Wir können Ubiquiti zwar weiterhin als Netzwerkspezialisten bezeichnen, das Unternehmen positioniert sich jedoch zunehmend breiter. Nach Neuvorstellungen in den Bereichen Audio, Videoüberwachung und Speicherlösungen will der Anbieter nun einen Markt erschließen, der derzeit von Unternehmen wie APC, Eaton oder CyberPower dominiert wird.

Unter dem Namen UniFi UPS will Ubiquiti künftig eigene Geräte zur unterbrechungsfreien Stromversorgung anbieten, die sich nahtlos in das bestehende UniFi-System integrieren lassen. Ziel ist es, die Stromversorgung kritischer Infrastruktur auch bei Ausfällen sicherzustellen, während die Verwaltung der Notstromgeräte über die bekannte UniFi-Oberfläche läuft.

Zwei Modelle zum Start

Zum Start umfasst das Angebot nach Angaben des Herstellers zwei Varianten: Das Modell UPS-2U für den Rack-Einbau und das kompaktere Gerät UniFi UPS Tower, welches bereits zum Preis von 172,55 Euro im europäischen Onlineshop von Ubiquiti gelistet ist.

Die größere UPS-2U ist Ubiquiti zufolge für professionelle Umgebungen und die Verwendung in Netzwerk-Racks ausgelegt. Das Gerät bietet acht geschützte Steckdosen, eine Kapazität von 1,44 Kilovoltampere sowie einen austauschbaren Akku mit 216 Wattstunden Leistung. Das System soll zugleich Schutz vor Überspannung bieten und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherstellen.

Die Tower-Variante ist für kleinere Installationen, etwa in Büros, vorgesehen. Das Gerät fällt zwar kompakter aus, verzichtet jedoch nicht auf die Kernfunktionen des größeren Modells. Dazu zählen neben der Möglichkeit zur kurzzeitigen Energieversorgung bei Stromausfall auch der Schutz vor Spannungsspitzen.

Verwaltung über das UniFi-Netzwerk

Beide Systeme lassen sich über die Netzwerk-Management-App von UniFi einbinden und überwachen. Nutzer haben darüber Zugriff auf Statusanzeigen und Steuerungsfunktionen. Außerdem soll eine automatische Abschaltung unterstützter Speichersysteme wie der UniFi-Modelle UNAS und UNVR möglich sein. Die Anbindung externer Systeme läuft laut Ubiquiti über das Netzwerkprotokoll NUT.



